台中掀橘色浪潮！金針花海后里環保公園亮相

台中后里環保公園出現金針花海。（台中市府提供）

夏季到來，台中市也看得到金針花海了，不必遠赴花東！台中后里環保公園近來出現整片橘紅花海鋪展約560平方公尺，在陽光照耀下格外耀眼，成民眾打卡熱點。建設局指出，金針花花期預計持續至6月初，正值最佳觀賞時段，另園區裡的生態池4月也喜迎黑天鵝進駐，歡迎民眾到后里環保公園欣賞生態美景。

建設局長陳大田表示，后里環保公園是台中推動綠色城市與永續環境的重要示範場域，原為垃圾掩埋場，如今成功轉型為占地約17公頃的生態綠地，建設局每年利用季節不同在各區種植不同花種，展現公園四季風情，近來時序進入夏季，金針花陸續綻放，讓公園出現橘色花海美景。

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陳大田指出，金針花又名「忘憂草」，象徵堅韌與溫暖，此次花海綻放，展現市府持續優化綠地景觀的成果，市民不必遠赴花東，在台中就能欣賞療癒的初夏花景。

陳大田指出，這波金針花花期預計持續至6月初，正值最佳觀賞時段，園區新進駐的一對黑天鵝，也成為生態池焦點，后里環保公園設有完善停車空間、林蔭步道及大面積草坡，適合親子家庭、民眾及毛小孩一同休憩；其中「孩籽世界共融遊戲場」提供兒童友善遊憩空間，讓大小朋友都能自在遊玩。

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