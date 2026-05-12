住絕美日式建築1晚只要400元還附早餐 「寶桑町屋」優專曝

青旅入口的地爐雖只是裝飾，但氛圍滿滿。（記者劉人瑋攝）

台東縣政府5月1日起推出的「台東一遊未盡」住宿獎勵方案，每人住5晚補助2500元，上路首日就累計逾千組自由行及團體旅客完成申辦。雲品國際旗下文創青旅「寶桑町屋（Machiya Posong）亦響應，連住5晚青旅優惠價4500元，扣除補助平均每晚僅400元，平日還附早餐。建物本身又是日治時期教職員宿舍，充斥滿滿日式情懷。

根據縣府「台東一遊未盡」獎勵內容，自由行旅客不分平假日，凡連續入住台東合法旅宿5晚，即可享每人一次現折新台幣2500元的住宿獎勵金。業者說，優惠誘因強勁，市場反應遠超預期，不少原定停留2到3晚的旅客紛紛改為「住滿一週」。

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青旅連住5晚4500元 扣除補助平均每晚僅400元

推出優惠的「寶桑町屋」原是台東女中教職員宿舍，多在1940年興建，現為台東歷史建築，由業者經營旅宿及維護，以日式侘寂美學與現代木質建材交織出溫暖靜心的氛圍，館內青年旅館配置9間單人房與1間雙人房，館內公共區域則設置景觀火爐、日式茶席，旅人能悠閒品味台東在地特產紅烏龍茶與傳統封仔餅，沉浸式感受台東慢活節奏。

業者說，青旅瞄準單純來台東四處觀光的旅人，回到青旅即是休息，但差別在於日式氛圍滿滿且十分乾淨雅致。

除了青旅，建物群中還有町屋，各屋獨立，每間町屋有2間雙人房臥室可供4人居住，額外加人需再付費，其中，校長宿舍仍在裝潢，目前町屋中有2間「主任級」，有透明玻璃門可直通庭院，窗外視野一覽無遺，也更有通透感及日式氛圍，加上長住優惠每晚需付4888元，即使加上每人補助2500元，相比青旅單價更高，因此業者未特地著墨，卻是另一種更具情懷的選擇，適合一群可同時久居5日以上的家庭團體選擇。

青旅空間雖不大，但乾淨明亮。（記者劉人瑋攝）

歷史建物改成旅宿。（記者劉人瑋攝）

町屋自有起居室和更多空間，日式氛圍更滿，收費也更高。（記者劉人瑋攝）

獨立町屋可供一群親朋好友同住。（記者劉人瑋攝）

部分町屋仍保有許多舊有物件，廁所除部分裝修、馬桶換現代，連木門都還留有部分舊時綠漆。（記者劉人瑋攝）

「主任級」町屋更是通透感十足，一眼也可見屋外庭院花草。（記者劉人瑋攝）

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