資源回收細分類50多項 王惠美考察莫札特故鄉驚呆

莫札特故鄉的資源回收，做到細分類50多類，連分類區都力求整潔。（彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美率團前進音樂神童莫札特故鄉（奧地利薩爾斯堡）考察資源回收，發現為了讓回收能夠進入循環經濟，把回收細分類50多類，這不只能讓垃圾減量，更能透過正確細分類，確保回收能夠循環再利用。

彰化縣垃圾分類新制上路近2年，成功降低人均垃圾量，但資源回收「分日分類」迄今只有彰化市、福興鄉與和美鎮4里推動。王惠美率團前進奧地利第四大城市薩爾斯堡，考察循環回收中心，全團發現當地資源回收品項多達50多類，也就是不只是垃圾要分類，更要進一步做到精準的細分類。

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王惠美強調，莫札特故鄉的人口將近16萬人，每年遊客約為2、300萬人，環境整潔從垃圾分類做起，彰化縣在推動垃圾分類新制時，以「破袋檢查」來落實政策的推動，當時也有不少人迭有怨言，但堅持對的事，撐過陣痛期，養成民眾分類的習慣。

王惠美指出，借鏡薩爾斯堡的經驗來看，能夠做到資源回收50多類的細分類，除了教育與溝通，以及全民的配合，讓全民處理垃圾流程更簡單、方便、友善，這應該是彰化縣未來努力的方向。

莫札特故鄉的資源回收，做到細分類50多類。（彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美率團前進莫札特故鄉考察資源回收，發現當地的細分類做到50多類。（彰化縣政府提供）

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