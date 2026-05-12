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    北港藝閣遊行發送小物 驚見手環有「五星旗」網友：被滲透統戰嗎？

    2026/05/12 21:13 記者黃淑莉／雲林報導
    北港真人藝閣遊行有「台版迪士尼」美譽，是北港朝天宮迎媽祖別具一格的特色。（資料照）

    北港真人藝閣遊行有「台版迪士尼」美譽，是北港朝天宮迎媽祖別具一格的特色。（資料照）

    國定民俗「北港朝天宮迎媽祖」重頭戲之一，真人藝閣遊行有「台版迪士尼」美譽，尤其藝閣車沿路丟灑各種結緣物品，吸引許多圍觀民眾爭搶。日前有網友在社群PO文，指孩子撿到「中國的國旗（五星旗）」，引起熱議，有網友質疑台灣已被各種統戰滲透嗎？

    真人藝閣遊行是北港朝天宮迎媽祖特色之一，由真人裝扮成各種神話主題及經典故事的主角，有媽祖、龍王、仙女、仙童等，例如九曲黃河陣、哪吒鬧東海、媽祖收伏妟公等，站在裝飾布景亮眼、壯觀的藝閣車上。

    藝閣車遊行沿路，車上的「仙人」會灑下餅乾、糖果、零食、絨毛娃娃、吊飾等琳琅滿目的結緣品，行經之處吸引許多民眾圍觀，爭搶車上灑落的小物及零食，藝閣遊行從農曆3月19日至23日連續5天，今年有59輛，遊行隊伍長達2公里。

    日前有網友在Threads上PO出一張「五星旗手環」照片，內文指，藝閣發禮物，孩子撿到馬上丟掉，他好奇問為什麼不要，孩子回說那是「中國的國旗」，他撿起來看，真的是有五星旗的「手環」，PO文者還問，北港藝閣為什麼要發「中國國旗」？

    PO文引起熱議，有人留言「很明顯被滲透了」、「宮廟被滲透很嚴重吧」，也有人留言，「藝閣發的東西是扮仙人準備的，跟廟方沒關係」、「從淘寶整批整組購買，品項款式多沒有事先篩選就拿出來丟擲」。

    北港真人藝閣遊行有「台版迪士尼」美譽，是北港朝天宮迎媽祖別具一格的特色。（資料照）

    北港真人藝閣遊行有「台版迪士尼」美譽，是北港朝天宮迎媽祖別具一格的特色。（資料照）

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