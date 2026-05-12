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    首頁 > 生活

    全台首座熟齡長住飯店落腳台中 市府：引領樂齡觀光新趨勢

    2026/05/12 20:55 記者蔡淑媛／台中報導
    「高年級聚樂部」飯店為全台首家熟齡長住旅館。（記者蔡淑媛攝）

    「高年級聚樂部」飯店為全台首家熟齡長住旅館。（記者蔡淑媛攝）

    台中市又有全新旅宿品牌進駐，大毅集團「高年級聚樂部」今天開幕，由副市長黃國榮出席祝賀，打造全台首家熟齡長住旅館，擁有176間飯店式套房，鎖定55+族群的長住需求，有助台中市發展國際高齡友善旅遊、養生觀光。

    觀旅局統計，台中市去年全年住宿人數達929萬人次，較前一年增加36萬人次；觀光遊憩據點累計旅遊人次達1億4700多萬，為全國第一，後續還有凱悅集團旗下安達仕飯店以及台中商銀JW萬豪酒店等多家大型知名品牌旅館將陸續開幕，看好台中未來的觀光前景。

    觀旅局指出，高年級聚樂部結合西區醫療資源與觀光機能，將運動醫學、健康管理融入飯店營運，為銀髮長住與養生旅遊機能，強調社群互動與終身學習，提升銀髮產業的價值層次，讓旅館不僅是居住地，更是長者活躍社交的中心。

    大毅建設董事長林隆深指出，大毅集團斥資20億元，打造熟齡長住飯店，已有3成預訂入住，不同於時下養生村、高齡住宅，強調飯店式管理與服務，銀髮族除了安養，更講究陪伴。

    高年級聚樂部總經理蔣大雄說，入住租客以單身者居多，從50歲幾到80多歲長者，甚至有人一簽約就20年，租客大多單身，女比男多，約占7成，有好朋友相約入住，不少人是公務人員，也有人賣掉房子入住，有夫妻檔則是分房入住，也有兒女為父母安排入住。

    「高年級聚樂部」擁有176間飯店式套房。（記者蔡淑媛攝）

    「高年級聚樂部」擁有176間飯店式套房。（記者蔡淑媛攝）

    全國首家鎖定銀髮族的飯店「高年級聚樂部」今天開幕，胡志強、黃國榮到場剪綵。（記者蔡淑媛攝）

    全國首家鎖定銀髮族的飯店「高年級聚樂部」今天開幕，胡志強、黃國榮到場剪綵。（記者蔡淑媛攝）

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