新北市府未受邀淡江大橋通車祈福 李四川：橋梁沒分顏色 建設也沒分藍綠

淡江大橋今通車祈福活動未邀新北市府參與，國民黨新北市長參選人李四川（中）說，新北市出錢三分之一，但不邀股東，他感覺很奇怪，強調橋梁沒有分顏色，建設也沒分藍綠。（記者黃政嘉攝）

淡江大橋今正式通車，交通部公路局未邀請新北市府參與祈福活動，另要求淡水、八里區長也不要參加，被藍營質疑在「搶功」，國民黨新北市長參選人李四川今受訪以股東會比喻回應，他說，新北市出錢三分之一，但不邀股東，他感覺很奇怪，並強調橋梁沒有分顏色，建設也沒分藍綠，另呼籲對手也是立委的蘇巧慧，應要求交通部盡快改善機車道問題。

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席新莊慈祐宮媽祖聖誕圓滿餐會前接受媒體聯訪。他表示，淡江大橋新北市出錢三分之一，就好像今天開了股東會議，但是不邀股東，「我一直感覺很奇怪」，他強調，橋梁沒有分顏色，建設也沒有分藍綠」。

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李四川也說，淡江大橋現在最重要的是機車道，原則上設計雖然是2.5公尺，但現在劃線只有到1.5公尺，勢必一定要改善。他表示，「在這裡，我也要呼籲我的對手 （蘇巧慧），她現在是立法委員，應該要求交通部盡快改善，確保所有機車族的安全」。

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