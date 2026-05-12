藍營糾結淡江大橋通車沒來揪 公路局細數4/18起每場活動都邀請

公路局在5/9舉辦淡江大橋通車典禮，邀請各界參加。（公路局提供）

淡江大橋在今天（12日）正式通車，交通部上午在主管單位公路局橋梁管理中心前舉辦揭牌儀式，並上香祈福通車順利，但國民黨民意代表認為沒有被受邀，認為被交通部忽略了。

交通部公路局晚間指出，從淡江大橋通車前系列活動，交通部公路局與新北市政府都保持密切合作，雙方共同召開4次平台會議討論，相關活動新北市府高層也多次出席參與。

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公路局細數，包括4月18日路跑活動由朱惕之副市長、龔雅雯副秘書長出席；4月19日自行車活動由朱惕之副市長出席；4月26日「在一起・走上橋」大遊行由劉和然副市長出席；5月2日「星空音樂會」由劉和然副市長出席；5月3日「我和大橋在一起」活動由朱惕之副市長出席。

另外，在5月9日「感恩・美好之夜」的通車典禮，公路局更邀請侯友宜市長、副市長、秘書長、副秘書長及新北市政府相關一級機關首長、新北市議會議長、副議長、該選區所有市議員，以及淡水、八里兩區長與在地里長共同參與，充分展現中央與地方共同見證淡江大橋通車成果。

公路局說明， 5月9日「感恩・美好之夜」典禮晚會，新北市政府列邀27人、新北市議會7人、淡水、八里區所有里長52人，合計新北地方代表至少86人，顯示通車前正式大型活動係以中央地方共同見證、共同慶賀為安排原則，絕無排除地方參與之意。

公路局指出，今天（12日）上午活動是公路局內部橋梁管理中心啟用、正式通車前祈福及工程團隊巡禮，並非大型對外典禮，因此並未比照5月9日「感恩・美好之夜」通車典禮邀請總統府、行政院、內政部、新北市政府及各界貴賓出席。

公路局強調，今天上午的活動安排，主要是希望在正式通車前，讓第一線工程團隊有機會親自走過自己多年努力完成的作品，向工程英雄表達感謝，而在淡江大橋正式通車前已陸續開放在地里民健行，邀請全國民眾上橋野餐，也辦理路跑、自行車、在地社團大遊行及音樂會等活動，讓民眾能夠提前親近淡江大橋、感受這座橋的美好，經統計超過至少50萬人次參與。

公路局強調，真正完成這座大橋的工程英雄也應該在正式開放通車前，有一個機會搭乘車輛，走過自己親手打造完成的作品，好好看一看、感受這座橋從工地走向公共建設的那一刻。

因此，交通部陳世凱部長今日特別親自駕車，載工程英雄於正式開放通車前進行最後巡禮，是希望讓第一線工程團隊能親自見證自己努力成果，也讓社會看見公共工程背後真正值得被感謝的人，這不是活動，是對勞苦功高的工程英雄給予敬意與肯定。

公路局在5/9舉辦淡江大橋通車典禮，邀請各界參加。（公路局提供）

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