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    首頁 > 生活

    高鐵新市鎮生態公園缺乏共融公園設計 中市議員盼納「美樂地」計畫

    2026/05/12 22:06 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市議員吳佩芸指出，高鐵新市鎮生態公園缺乏共融公園設計，盼納美樂地公園。（吳佩芸提供）

    台中市議員吳佩芸指出，高鐵新市鎮生態公園缺乏共融公園設計，盼納美樂地公園。（吳佩芸提供）

    高鐵新市鎮生態公園周邊近年人口持續成長，台中市議員吳佩芸指出，高鐵新市鎮生態公園周邊住宅人口也持續增加，但整體設施卻欠缺完整共融公園空間設計，她呼籲市府納入「台中美樂地計畫」，完善無障礙與全齡友善設施，提升整體公共空間品質。建設局長陳大田表示，後續將整合可利用資源再行規劃。

    吳佩芸指出，高鐵新市鎮生態公園周邊近年人口持續成長，區域生活機能也逐步完善，公園本身具備良好的腹地與發展條件，但現階段整體規劃卻對於兒童、長者及行動不便者而言，友善度不足。

    吳佩芸指出，尤其高鐵新市鎮生態公園鄰「台中市足球運動休閒園區」，園區預計將於今年7月完工，未來勢必帶動更多人流與休閒需求，市府應把握足球園區即將完工的契機，提前完善周邊公園環境，打造兼具休憩、運動與共融功能的友善公共空間。

    她說，高鐵新市鎮生態公園可朝共融公園方向進一步規劃，包括完善無障礙動線、增設休憩與遮蔭空間、設置共融式遊具，以及結合全齡體健設施等，打造真正適合不同年齡層與不同族群共同使用的友善環境，讓孩童、長者、身障者及一般民眾都能安心、安全地共享公共空間。

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