北市嘉禾新村點還國防部！5月起暫停開放 文史學者憂園區「會慢慢爛掉」

北市文化局於2015年陸續將嘉禾新村4棟建築登錄為「歷史建築」。（北市文化局提供）

國防部管轄的「嘉禾新村」於2015年登錄為歷史建築後，由文化局代為辦理修復再利用，近年成為辦理講座、音樂會、市集的據點，廣受民眾喜愛。不過，文化局卻於今年4月30日將嘉禾新村點還予國防部，5月起暫停對外開放，讓民眾感嘆可惜，擔憂恐成「蚊子村」。文史工作者也質疑，國防部沒有文資維管能力，擔憂收回後會「讓園區慢慢爛掉」，認為文化局應做好相關配套。

嘉禾新村位於公館永春街，鄰近新店溪畔，北市文化局於2015年陸續將嘉禾新村4棟建築登錄為「歷史建築」，於2022年底成立「嘉禾故事館」辦理展覽、走讀及講座活動，同時開放民眾免費參觀，以歷史建築空間融入嘉禾新村時代背景，實踐環境劇場、親子園區、眷村文化保存創生，2024年吸引3萬9131人、2025年吸引5萬8663人到訪。

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文化局說明，嘉禾新村交由文化局代為進行文資保存與活化，迄今逾十年。截至去年底，文化局持續辦理文化資產修復工程、管理維護及再利用等相關作業，並投入修復工程、日常管理維護、再利用推動及私有土地租金等經費，累計已逾新台幣2億5千萬元。

文化局表示，已經完成嘉禾新村階段性修復工程與再利用任務，但國防部至今仍未能提供當時建物起造等原始資料，致建物產權登記作業受阻；又土地權屬涉及國、市私共有土地，權屬關係複雜，以致文化局在嘉禾新村再利用推動事宜迭遭私地主抗議、提告。

台北教育大學文創系兼任助理教授蕭文杰指出，國防部沒有文資修復與推廣的專業，現階段嘉禾新村已花大錢修復完畢，文化局甩手不管，讓國防部以不專業方式經營，只會讓文資落入火坑，除非國防部有明顯經營再利用計畫，否則嘉禾新村只會變成蚊子館。

蕭文杰還提到，嘉禾新村仍有展覽檔期到6月14日，結果還未到期，文化局就將嘉禾新村歸還國防部，讓展場吃悶虧，文化局應把配套做好，而非草草暫停開放。

當年爭取「嘉禾新村」全區保留的好勁稻工作室發起人郁良溎指出，原先在文化局代管下，讓嘉禾新村成為展覽、親子活動的共融園區，營運得不錯，反觀全台眾多案例，發現國防部對眷村的維護管理沒有用心、也沒有能力，不少眷村在國防部收回後都架設圍籬封起來，「讓園區慢慢爛掉」，當年居民搬離後，不到半年即雜草叢生，一旦再度回到閒置狀態，擔憂房子也很快就會破敗。

文化局也說明，陸軍後勤指揮部自5月1日起接管「嘉禾新村」，接續辦理文化資產維護與再利用事宜，若需文化局協助，應編列相關經費委辦；已發函國防部提醒，歷史建築依《文化資產保存法》應適度開放大眾參觀。

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