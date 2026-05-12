金門小三通旅運量成長24.8％ 新世代e-Gate通關10秒搞定

金門水頭港旅運中心建置新世代e-Gate，最快10秒就可完成通關。（記者吳正庭攝）

金門水頭港旅運中心2月3日啟動試營運，國境事務大隊導入新世代自動查驗通關系統（e-Gate），年滿10歲且身高120公分以上持晶片護照國人，以及持居留證的外來人口，最快10秒即可直接於閘道內註冊、通關，加速旅客進出港時間。

金門縣港務處說，新啟用的水頭港旅運中心為原有舊旅服中心3.5倍，年旅運量可達350萬人次，設計尖峰時段每小時可容納雙向2800人次通關。

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移民署說，因應旅運中心擴增，提供更優質的通關品質，移民署國境事務大隊將原場站3座e-Gate設備移到新旅運中心入境區，並於出境區新增7座新世代的e-Gate，具備有閘道內註冊、行進間人臉辨識及多國語音引導等智慧功能。

移民署說，年滿10歲且身高120公分以上、持晶片護照的國人及持居留證的外來人口，即可直接於閘道內註冊並通關，最快10秒即可完成通關，提供便利、快速且友善的通關體驗。

移民署指出，新場站營運至今，已順利因應春節及清明連假等旅運高峰挑戰；根據統計，2026年1至4月入出境旅客量為69萬6142人次，較2025年同期的55萬7700人次成長約24.8％，旅客普遍對於新場站寬敞的空間及服務表達高度肯定。

移民署國境事務大隊說，新世代e-Gate擁有更方便、親民、快速的特色，移民署將與金門水頭港旅運中心共同促進提升小三通通關量能，持續精進智慧通關設備，將金門打造成1座安全、效率又兼具國際競爭力的門戶。

金門水頭旅運中心今年1至4月入出境旅客量為69萬6142人次，較去年同期成長約24.8％。（記者吳正庭攝）

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