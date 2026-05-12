淡江大橋通車首日 新北交通局：路況大致平穩

淡江大橋通車，新北市長侯友宜前往交通局交通戰情室掌握首日車況。（新北市交通局提供）

連接新北市淡水、八里區的淡江大橋今天（12日）正式通車，新北市長侯友宜前往交通局交通戰情室掌握車況，交通局專門委員林昭賢簡報指出，淡江大橋首日通車後整體路況大致平穩，部分路段車流湧現，現場員警義交適時指揮疏解。

交通局指出，市府已同步啟動號誌調控、交通疏導及大眾運輸整備等措施，警察局並將持續動員勤務派遣，以因應通車帶來的複雜變化。

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至於地方車況，交通局說，淡水端部分，中正路與沙崙路口於通車後前2小時車流較集中，沙崙路車隊一度回堵至新明隧道，調整號誌後約1至2個號誌周期稍可紓解，推估上橋交通量最高峰一小時1600多輛次，約為原規劃單位預估的2倍以上，後續車流仍持續增減，下午4點左右，中正路往北方向車流持續增高，現場透過號誌動態調整因應。

而八里端，交通局指出，臨港大道與忠孝路口因車流集中匯入忠孝路，且車流可分往南、北雙向行駛，近午一度回堵至博物館路，原先臨時實施的汽、機車分流措施，於下午2點撤除後，整體車流趨平穩；另為避免往南汽機車於忠孝路口迴轉上橋影響安全，已增設禁止迴轉標誌。

交通局表示，後續會持續密切觀察，即時根據現場車況調整疏導措施，此外，配合淡江大橋通車所新闢的4條公車路線，明天起試營運，周邊YouBike租賃系統完成整備，歡迎民眾利用。

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