茶裏王新品「產地中國」掀起輿論 統一集團回應了

茶裏王近期推出2款全新的瓶裝茶飲，不少消費者發現產地來自「中國」。（讀者提供）

近期台灣各家連鎖超商推出全新茶飲，吸引大批民眾嘗鮮，然而知名品牌茶裏王的瓶裝茶飲，被眼尖民眾發現生產地標示「中國」，消息迅速在各大社群平台引發議論。

據了解，目前在社群網路引發輿論的茶裏王飲品，為茶裏王7-11限定開賣的「茶裏王正山小種」與「茶裏王茉莉龍井」，嘗鮮價單瓶售價32元。一派網友認為，茶裏王至少有公開自己使用商品產地，沒必要小題大作，還嘲諷討論與發聲抵制的人，全是媚日反中的青鳥、綠共支持者，還怒嗆他們最好所有生活用品都沒用到中國貨。

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另一派網友指出，「中國茶」容易在台灣造成消費者不安，受到過去假冒台灣茶等社會事件影響，還有中國茶農被多次踢爆，農業殘留過高、灌溉水質堪憂、種植與製茶環境不佳等問題。也有一派網友指出，台灣最大茶葉產區南投名間，近來面臨南投縣政府焚化爐興建案，恐毀掉名間百億茶產業及台灣千億飲料產業鏈，加上越來越多台灣飲料被民眾發現原料使用中國茶葉或水果，種種巧合，讓大眾感到相當擔憂。

還有網友注意到，若在Threads發布茶裏王新品的圖文，無論貼文是否有提到「中國」2字，都會出現不少IP非台灣或行跡可疑的帳號發布攻擊性言論。其他網友則表示，無論自身立場如何，民主國家購買任何飲品屬於個人自由，不會為此特別去攻擊購買或抵制的人，但也感謝分享這些消息的民眾，提供其他消費者可參考資訊。

隨著相關話題在網上發酵、擴散，統一集團在今（12）日下午發聲回應。根據《工商時報》、《TVBS》等媒體報導，統一集團發言人凃忠正表示，茶裏王品項多元，擅長以各地特色茶葉打造多款茶飲，此次推出2款茶剛好使用中國茶葉，為了讓民眾品飲各地特色茶，所以引進至通路販售，整個流程均合乎法規。

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