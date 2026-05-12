中市通過11.9億營養午餐免費追加預算 是否擴及私校下任市長決定

台中市115學年度起，公立國中小學營養午餐免費上路。（記者廖耀東攝）

台中市新學年度起公立國中小學免費營養午餐上路，配合新政策，教育局向議會提出追加11.9億預算辦理，今獲議會教育文化委員會審議通過；另有多位議員提案午餐免費不應「丟包」私校學生，應一體適用，教育局估需再增3億餘元，教育文化委員會召集人李中指出，因已不及提追加預算，裁示研議辦理或請下屆市長評估。

台中市長盧秀燕1月宣佈自新學年度起，實施公立國中小學營養午餐免費政策，教育局估將有21.5萬名學生受惠，每人每餐補助60元，一年約需25.8億（不含安心餐券、弱勢補助及3章1Q補助），115學年度第一學期需13.58億，因之前通過午餐預算僅1.64億，教育局提出追加預算11.9餘億元辦理。

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今議會教文委員會審議時，市議員江肇國質疑台中每餐單價遠落後台北、甚至基隆，台中應有能力讓學生吃更好一點；議員張家銨指出，因應明年起廚餘不得養豬，學校將面臨新增廚餘清運成本困擾，卻不見教育局未雨綢繆編列相關預算，擔憂清運成本恐轉嫁到午餐補助，影響學生吃的品質。

另議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達及林德宇等人再度提案，要求營養午餐免費應擴大照顧私立國中小學生，但教育局長蔣偉民說，已擴大補助私立高中職以下弱勢生，若再擴及私校一般生，恐須年增3億餘元，財源有困難。

李中裁示，營養午餐追加預算通過，另附帶決議未來學校廚餘清運費用不得自午餐本預算及追加預算中支應，教育局須另闢財源；另因擴大補助私校學生午餐經費已來不及提追加預算，請教育局研議或交由下任市長評估。

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