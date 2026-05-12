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    首頁 > 生活

    花蓮門諾醫院大學生暑期打工領4萬 光復災民子女優先登記

    2026/05/12 19:05 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮門諾醫院提供暑期工讀「希望種子」，今年共19個名額。（記者花孟璟攝）

    花蓮門諾醫院提供暑期工讀「希望種子」，今年共19個名額。（記者花孟璟攝）

    暑期工讀也可以是引領進入社區服務、長期照顧、醫療行政等職業的大門，花蓮門諾醫院、台電公司合辦「希望種子」暑期工讀計畫，暑假工讀208小時可領4萬786元。門諾醫院指出，優先錄取對象除了原住民、低收入及中低收入，也納入去年光復受災戶學生。

    花蓮學生暑期工讀機會較少，許多在北部就學的大學生，也會優先留在學校暑假打工，其中門諾醫院結合台電贊助的「希望種子」計畫超搶手。門諾醫療財團法人指出，不同於一般暑期打工環境比較單一，今年是第21年舉辦，共提供19個工讀名額，提供大專青年深入醫療與長照領域的機會，工讀待遇也比去年調升，從190元調高到196元，參與學生全勤完成208小時，可領工讀金4萬786元。

    學生將依照科技背景，分配到社區服務、醫療行政、長照照護等單位，工作地點涵蓋門諾美崙總院、壽豐分院及壽豐護理之家。去年參與學生分享，這份工讀不只是賺錢，而是一份能學習體驗到醫療及照顧工作價值的工作。

    工讀招募對象為設籍花蓮縣、目前就讀大專院校學生，包括今年升大學或四技二至四年級學生、五專三至五年級學生，以及二技二年級學生（皆不含應屆畢業生）。另外，原住民、低收入戶、中低收入戶及2025年花蓮光復水災受災戶學生，將優先錄取，需在5月20日前完成線上報名，網址：（https://survey.mch.org.tw/index.php/245271?lang=zh-Hant-TW

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