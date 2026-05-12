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    首頁 > 生活

    偷拍風暴擴大 嘉義市全面稽查美容醫療診所

    2026/05/12 19:23 記者林宜樟／嘉義報導
    衛生局人員以「反偷拍偵測器」查核。（嘉義市政府提供）

    衛生局人員以「反偷拍偵測器」查核。（嘉義市政府提供）

    近日國內連鎖美容醫療集團發生系統性偷拍事件，引發社會大眾不安，嘉義市無涉案4家集團所屬診所，市長黃敏惠為保障市民就醫安全及隱私，責成衛生局啟動查察專案，昨起針對市區37家執行美容醫療等相關科別診所主動進行查察，至今天已完成查核24家，均未發現任何裝置針孔攝影機（密錄設備）。

    嘉義市政府衛生局昨動員人力，採取「2人一組」方式，攜帶「反偷拍偵測器」主動至美醫診所進行地毯式查核，查核重點包括診間、更衣室、廁所、治療室、檢查室、開刀室、美容室及諮詢室等具高度隱私空間進行偵測。

    市府衛生局表示，錄影設備應以公共區域安全為主，若於診療空間錄影、錄音均必須經病人知情且書面同意，否則即屬違法行為，為加強執法力道，衛生局及警察局已建立跨局處聯防機制，共同守護就醫安全。

    衛生局表示，所有醫療機構應嚴格遵守「醫療機構醫療隱私維護規範」，市府透過主動稽查與跨局處合作，杜絕任何侵犯就醫隱私的違法行為，讓市民享有安心、放心的美容醫療環境。

    已完成稽查的診所。（嘉義市政府提供）

    已完成稽查的診所。（嘉義市政府提供）

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