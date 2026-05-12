鳳山高中師生赴捷克姊妹校交流14天 深化台捷友誼

鳳山高中師生赴捷克姊妹校交流14天，深化台捷合作友誼。（校方提供）

國立鳳山高中師生16人近日遠赴捷克姊妹校，跨文化學習交流14天，分享台灣多元文化、高雄永續建設，開拓國際視野，深化台捷合作友誼。

鳳山高中與捷克姊妹校自2018年以來透過雙向互訪，深化教育合作與文化交流，建立穩固且深厚夥伴關係，16名師生近日遠赴捷克為期14天交流，行程涵蓋課程學習、文化體驗、城市參訪及寄宿家庭生活；學生入校學習英語、物理、化學與體育等課程，並以英文簡報台灣多元文化，包括衛武營國家藝術文化中心、曹公圳、鳳儀書院與駁二藝術特區為具體案例，呈現高雄在永續城市的經濟、文化、水利、教育等四個層面努力成果。

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學生也分享鳳中校園特色與學習亮點，讓鳳中校旗與台灣國旗在捷克飛揚，將知識與生活無縫結合，提升跨文化溝通能力，並透過傳統藝術工作坊及復活節文化體驗，學生近距離接觸捷克文化脈絡，從手作與節慶習俗中，感受異國文化魅力；並走訪奧洛穆茨、布拉格等城市，體驗城堡、市政廳與博物館導覽，學習捷克歷史與人文，拓展國際視野。

帶隊教師凃韋伯指出，這次交流不僅讓學生在語言與學科有所成長，更重要是培養跨文化理解與適應能力。學生在短時間內適應不同文化環境，並與學伴建立深厚情誼，透過實地參與當地課程與生活，讓學生對於歐洲升學制度與學習方式有更具體認識，進一步激發對未來學習與生涯規劃更多可能。

交流尾聲校方舉辦歡送會，學生與學伴互贈禮物、互道感謝，場面溫馨感人，學生依依不捨，相約未來再相見。學生說，台捷交流精彩充實，「每天都很期待接下來行程」，不僅收穫知識與經驗，更結交珍貴的國際友誼。鳳山高中表示，將持續深化與姊妹校合作關係，規劃更多元交流形式，讓學生有更多機會走向世界、拓展視野，並推動更多互訪計畫，延續跨國深厚情誼，為國際教育開創更多可能。

鳳山高中師生赴捷克姊妹校交流14天，深化台捷合作友誼。（校方提供）

鳳山高中師生赴捷克姊妹校交流14天，深化台捷合作友誼。（校方提供）

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