週三中部以北留心大雨 南部高溫飆破30度

週三上午中部以北及東半部，轉為短暫陣雨的天氣型態。（資料照）

週三（13日）受鋒面影響，北台灣高溫略降，中部以北及東半部降雨機率較高，尤其北部區域雨勢可能較大，外出建議攜帶雨具備用，南部地區仍以多雲天氣為主，高溫仍可來到30度以上。

中央氣象署預報，週三上午開始中部以北及東半部逐漸轉為短暫陣雨的天氣，局部甚至有雷雨出現，尤其北部地區降雨較明顯，可能有局部大雨發生，南部影響較小，大致仍為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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氣溫方面，因雲多下雨天氣稍轉涼，北台灣白天高溫略下降到24至26度，中部及花東為27至29度，不過南部仍可以來到30度以上，而晚上低溫在北部及宜蘭略下降到20、21度，其他地區則為22至25度。

離島天氣：澎湖多雲時陰，24至29度；金門陰短暫陣雨或雷雨，21至25度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，19至24度。

至於未來幾天的天氣預報，天氣風險公司指出，週三到週五滯留鋒面南下通過台灣，各地轉為陰有短暫陣雨或雷雨的天氣型態。週六與週日隨著鋒面逐漸遠離，環境轉受東風影響，整體降雨可望較前幾天減少，西部天氣將逐漸穩定下來，以晴時多雲為主，僅午後山區有局部短暫陣雨，東部雲量仍偏多。

紫外線指數方面，週三中南部、台東縣、澎湖縣指數偏高，尤其高雄市來到過量級。

空氣品質方面，週三受滯留鋒面影響，竹苗以北地區受降雨洗除作用影響，空品轉佳。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

週三北台灣白天高溫略下降到24至26度，中部及花東為27至29度，不過南部仍可以來到30度以上。（擷取自中央氣象署網站）

週三中南部、台東縣、澎湖縣紫外線指數偏高，尤其高雄市來到過量級。（擷取自中央氣象署網站）

週三宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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