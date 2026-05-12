淡江大橋通車塞爆 公路局：下午單向車流近萬輛

淡江大橋今天正式通車。（記者吳亮儀攝）

台61線淡江大橋在今天（12日）上午11時30分正式開放通車，開放通行的第一時間即吸引大批用路人、自行車騎士及步行的民眾上橋體驗。交通部公路局統計，第一個小時交通量，快車道、慢車道單向都破千輛，到下午已接近萬輛。

交通部公路局北分局觀察統計，淡江大橋通車後單一小時交通量，快車道南下達到1726輛、北向達1762輛；機車道南下達到1820輛、北向達1806輛，瞬間湧入的大量人車潮，也導致周邊地方道路壅塞，主線匝道也一度出現回堵至橋上的情形。

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人行自行車道上，也出現相當多悠閒散步的民眾，經警方第一時間與養護團隊的密切監控處置下，午後車流已見紓解、運作順暢。截至今天（12日）下午3時30分，快車道南下累計交通量7324輛、北上7478輛；機車道南下累計交通量6843輛、北上6804輛，淡江大橋管養團隊將持續進行橋面車流、交通設施及周邊道路狀況的巡察掌控。

公路局北分局再次呼籲，淡江大橋為台61線西濱快速公路，請民眾務必依速限小心駕駛，依序前進，且淡水端為台61線快速公路起點，也請確依速限規定行駛，逐步降速進入淡水市區。

公路局說明，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板（CMS）所顯示的交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網（http//168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114，以及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231035。

淡江大橋今天正式通車。（記者吳亮儀攝）

淡江大橋今天正式通車，周邊道路一度打結（記者林正坤攝）

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