現場直擊》台灣的驕傲！ 帶你走一趟淡江大橋

現場直擊》台灣的驕傲！ 帶你走一趟淡江大橋2026/05/12 18:07 記者林正堃／台北報導
在人行道上才能暢快嘗鮮。（記者林正堃攝）
被總統賴清德譽為是台灣驕傲的淡江大橋，今天中午正式通車，瞬間湧進大量人潮、車潮，一度造成周邊道路動彈不得，《自由時報》用鏡頭帶你見證這歷史一刻。
等了幾十年，愛車終於也可上橋了。（記者林正堃攝）
11：30一到，工作人員拆除圍欄開放通車。（記者林正堃攝）
周邊道路一度打結。（記者林正堃攝）
雖然已數度開放民眾上橋，但正式通車感覺就是不一樣。（記者林正堃攝）
下橋機車道塞滿停等紅燈機車。（記者林正堃攝）
機車騎士排隊上橋。（記者林正堃攝）
上千人同時湧入，造成大塞車。（記者林正堃攝）
機車道瞬間塞滿停等紅燈騎士。（記者林正堃攝）
不少單車族也來朝聖。（記者林正堃攝）
等了幾十年，愛車終於也可上橋了。（記者林正堃攝）
在人行道上才能暢快嘗鮮。（記者林正堃攝）
橋上可遠眺101。（記者林正堃攝）
人行道上可悠閒欣賞風景。（記者林正堃攝）
附近宮廟也上橋祈福。（記者林正堃攝）
警察伯伯在路口細心提醒用路人。（記者林正堃攝）
淡水端一輛重機率先騎上大橋。（記者林正堃攝）