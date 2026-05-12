澎湖海事服務學習走入社區 音樂、手作點心與長輩互動

澎水學子與長者，一同動手製作銅鑼燒。（澎水提供）

國立澎湖高級海事水產職業學校今（12）日舉辦「服務用點心，音樂暖人心」生命教育服務學習活動，顏嘉禾校長帶領師生到湖西鄉隘門社區及白沙鄉後寮社區，透過音樂演出、手作點心與長者互動交流，讓社區長輩感受來自澎水師生的溫暖與關懷，也讓學生在服務中實踐生命教育的真正意義。

活動結合澎水食品科專業課程與音樂社團展演，由食品科白士緯老師、陳昕怡老師帶領食品科3年級學生，陪伴社區長輩一同製作美味銅鑼燒，從攪拌、煎製到分享成果，過程中充滿歡笑與互動，許多長輩更一邊回憶過往生活、一邊與學生分享人生故事；音樂部分則由趙炯娟老師帶領音樂盒子社團學生進行演出，以溫暖樂聲陪伴長者，讓現場洋溢溫馨感人的氛圍。

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其中，白沙鄉後寮社區活動由白沙鄉魏睿宏議員協助邀請村長及社區長者共同參與，讓活動能夠更加貼近地方社區，也促成學生與長輩間溫暖而真誠的交流互動，現場氣氛熱絡溫馨。顏嘉禾校長表示，生命教育不只是課堂上的知識，更重要的是透過真實互動，讓學生學會理解他人、尊重生命與珍惜陪伴。

活動由食品科三年級學生、音樂盒子社團學生及教師團隊共同參與，共計40人投入服務學習行列，也是澎水推動高中職優質化計畫的重要實踐之一，將生命教育5大核心議題融入活動設計，包括哲學思考、人學圖像、終極關懷、價值思辨與靈性修養，讓學生從服務中反思生命的意義與人際關懷的重要。

澎湖水產職業學校社區服務，前進白沙後寮社區。（澎水提供）

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