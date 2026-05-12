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    首頁 > 生活

    屏東中央市場3天開出534張罰單！民代籲開放機車雙向通行

    2026/05/12 18:50 記者葉永騫／屏東報導
    屏東市中央市場民眾常常逆向行駛。（記者葉永騫攝）

    屏東市中央市場民眾常常逆向行駛。（記者葉永騫攝）

    屏東市中央市場上個月警方狂抓逆向行駛等違規情況，3天狂開534張的罰單，引發民眾怨聲連連。屏東市民代表會王芬里表示，警方只針對機車族違規取締，卻沒有對違規的攤販取締，她認為不公平，認為中央市場道路應該開放機車雙向通行，控管汽車單向即可。

    沒取締違規攤販惹議

    屏東市中央市場因周邊巷道狹窄、道路的寬度不足8米，因此10多年前多數路段被劃設為單行道，不過這一帶屬於舊社區，附近住戶與進入商圈購物的民眾都習慣騎機車雙向通行，變成單行道不方便導致違規頻傳。

    市民代表王芬里表示，中央市場劃設單行道，造成附近居民要回家得繞一大圈，她建議比照高雄市鹽埕區舊部落的方式，採取汽車單行、機車雙向的方式，不僅能緩解民怨還能便民，但是相關單位會勘多次，只有更改了民權路約50公尺為雙向道，上個月警察專案來取締，短短3天就開了534張的罰單，大部分是取締機車逆向行駛、以及無號誌路口未依規定停讓，引爆民怨。

    王芬里說，警察取締交通違規沒有錯，但不應該雙標，中央市場的問題不僅有機車逆向，攤商占用路面讓機車難以通行，警察只對機車騎士開單，違規擺攤就沒事？這樣子不公平。

    屏東市長周佳琪說，中央市場的道路規劃為單行道，對於高齡化的社會真的不友善，將會請相關課室再和交通隊溝通，解決問題。

    攤販佔用道路擺攤，讓道路很難通行。（記者葉永騫攝）

    攤販佔用道路擺攤，讓道路很難通行。（記者葉永騫攝）

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