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    首頁 > 生活

    滯留鋒面籠罩連3天濕答答！北部防雨彈 南部下雨時間點曝

    2026/05/12 18:37 記者黃宜靜／台北報導
    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    明天（12日）天氣不穩定！中央氣象署預報，受到滯留鋒面影響，明天到週五各地降雨機率偏高，其中，明天中部以北、東半部地區會有局部陣雨或雷雨，北部地區有局部大雨發生，南部大致多雲天氣；到了週四、週五，雨區逐漸往南增加，中南部地區雨勢也會變得較為明顯，預估週六起鋒面遠離，到下週一西半部多雲到晴，東半部迎風面則是有雨天氣。

    氣象署預報員黃恩鴻說，目前華南一帶鋒面逐漸建立中，今天台灣附近雲量較多，因此，東半部地區有局部短暫陣雨；預計明天滯留鋒面會往東逐漸接近台灣，水氣增多，一直到週五各地降雨機率偏高、天氣不穩定，明天中部以北、東半部地區降雨斷斷續續、有局部陣雨或雷雨，尤其北部地區有局部大雨發生，南部地區大致多雲天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨。

    黃恩鴻指出，週四、週五雨區逐漸往南增加，各地都可能有局部短暫陣雨或雷雨，主要雨區在中南部地區、雨勢變得較為明顯，特別是午後配合熱力作用之下，中南部地區、各山區會有較大雨勢發生，提醒民眾外出時記得攜帶雨具備用。

    黃恩鴻說，週六到下週一環境轉為偏東風，水氣減少、但仍偏多，迎風面東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，而西半部轉為多雲到晴、可以見到陽光，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    溫度部分，黃恩鴻說明，明天至週五各地雲多、易降雨，受滯留鋒面影響，北部、宜蘭及花蓮白天感受濕涼、中南部感受悶熱，早晚溫度變化不大，其中週四北部、東半部地區白天23、24度，其他地區中南部白天溫度沒有明顯變化，各地早晚21至23度左右，但要留意週四清晨感受較涼。到了週六之後，溫度逐漸回升，各地早晚21至24度，各地白天溫度可回升至30度左右。

    黃恩鴻提醒，明天清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返民眾應留意航班資訊。

    明日降雨預測示意圖。（氣象署提供）

    明日降雨預測示意圖。（氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（氣象署提供）

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