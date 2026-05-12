新北「千陽號主燈」慶淡江大橋通車 遭疑非全國首座、台南早就展過

新北市議員陳偉杰（左）今（12）日質詢批評，觀旅局號稱「12公尺千陽號主燈」為全國首座，但實際上，台南市在2023年早就有相關展出（見圖）。（資料照）

連接新北市淡水、八里區的淡江大橋今（12）日通車，新北市府觀光旅遊局規劃「淡江航海趣」慶祝活動，市議員陳偉杰今質詢批評，觀旅局號稱「12公尺千陽號主燈」為全國首座，但實際上，台南市在2023年早就有相關展出，要求局處發布資訊前要加強檢核宣傳，且大型公共建設通車應輔以具在地特色的觀光策劃。觀旅局長楊宗珉回應，不清楚台南已有類似活動舉辦，將於會後與廠商討論。

陳偉杰表示，針對這次活動與過往其他縣市聯名內容高度重合的情形，期望市府思考如何加入更多屬於「淡江大橋」與「淡水在地文化」的原創元素，而非僅是模組化的展出；另外，針對活動參與者的回饋，目前的「電子集章」換限量圓扇的活動，紀念價值稍顯單薄，局處應推出更具收藏價值的紀念品，以回饋廣大的動漫粉絲與遊客。

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陳偉杰進一步評論，商圈「最低9折」的優惠吸引力也相對不足，建議參考其他縣市如高雄或台南過去的觀光優惠方案，規劃更具實質誘因的配套措施，考量結合貨櫃市集、碼頭行銷等多元形式深化淡水與八里商圈的連結，市民對這場盛事期待已久，盼市府把握機會，讓「淡江航海趣」真正展現新北魅力，避免淪為一次性、缺乏亮點的宣傳活動。

新北市議員陳偉杰（左）今（12）日質詢批評，觀旅局號稱「12公尺千陽號主燈」為全國首座，實際上台南市在2023年早就有相關展出。（記者黃子暘攝）

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