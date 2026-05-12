台北無菸城市掉漆？議員揭西門町負壓吸菸室上路3天門就壞掉

台北市議員鍾佩玲指出，西門町負壓吸菸室上路才3天門就壞掉。（鍾佩玲提供）

台北市長蔣萬安宣布推動「無菸城市」政策，台北市首批5處指定負壓吸菸室7日啟用，6月起西門、心中山商圈也將全面禁菸。今（12）日北市議會進行警政衛生部門質詢，多位議員關心無菸政策。鍾佩玲指出，西門商圈的負壓吸菸室上路才3天，門就已經關不起來。另外，何孟樺也點出，台北通上有「指定吸菸區地圖」，但操作太過複雜，且地圖標示不夠清晰。王閔生表示，家長特別關心無菸議題，應該優先將通學區、通學巷設置為禁菸區。

衛生局長黃建華回應，針對吸菸室硬體管理以及改善會持續精進；也會與資訊局討論，進行吸菸區地圖的更新，並討論外籍族群的友善措施。針對通學區、通學巷設置禁菸區，會與教育局討論，評估後沒問題就可進行。

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鍾佩玲指出，無菸城市政策在商圈上路後，將擴及一區一個示範里，但公所相關人員教育訓練上，目前未有相關安排，是要跟無菸燈節一樣，先上車後補票？針對戶外負壓吸菸室並未全時段開放，也要有針對半夜吸菸者規劃配套；此外，她也點出，西門町的負壓吸菸室才上路3天，門竟然已經關不起來，實在太掉漆。

何孟樺說，北市吸菸區地圖已經上路，但點開發現資訊局使用的圖標太小，顏色也跟地圖的底色相近，民眾難以辨認；該地圖要透過台北通APP開啟，從首頁點入還要經過4個步驟才能找到吸菸地圖太不方便，且只有中文版本，對外籍人士不夠友善。

王閔生提醒，衛生局今年透過二備金設置負壓吸菸室，對於明年是否新增吸菸室仍未有明確安排，目前看來是急就章政策，希望政策要有階段性目標，不要只是喊口號。他並指出，有家長向他陳情，孩子通學必經路上總是有人抽菸，交通局有規劃通學區，針對車輛限速，甚至時段性禁止車輛通行，衛生局也應比照，配合教育局盤點這些通學必經路線設置禁菸區，讓家長放心。

衛生局說明，針對無菸示範里目前並沒有全面禁菸，所以還沒有安排稽查人力。黃建華說，針對負壓吸菸室，衛生局有維管與工程單位，會持續精進；在吸菸區地圖的優化上，也會持續跟資訊局精進；通學區、通學巷設置禁菸區，會與教育局討論。

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