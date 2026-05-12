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    首頁 > 生活

    台灣瀕危空中霸主 「飛吧！熊鷹」紀錄片5/15上映

    2026/05/12 17:32 記者劉濱銓／南投報導
    台灣最大瀕危猛禽熊鷹，玉管處舉辦「飛吧！熊鷹」紀錄片包場推廣保育。（玉管處提供）

    台灣最大瀕危猛禽熊鷹，玉管處舉辦「飛吧！熊鷹」紀錄片包場推廣保育。（玉管處提供）

    全台體型最大、瀕危猛禽熊鷹，由生態導演梁皆得歷時多年拍攝的紀錄片「飛吧！熊鷹」，玉山國家公園管理處11日晚間在南投戲院舉辦玉山專場特映，邀請各界與鄰近國小學童觀影，一窺熊鷹的生活棲息與繁殖，認識山林裡的空中霸主，該片將於5月15日正式上映。

    玉管處表示，熊鷹屬於食物鏈金字塔頂端物種，因行蹤隱密且飛行時間較短，外界對其所知甚少，為此委託屏科大教授孫元勳團隊進行追蹤繫放研究，了解其活動模式、棲地與繁殖行為，過去更曾推出全球首次熊鷹繁殖巢直播「莎倫的床邊故事」，吸引19國、逾15萬人次觀看。

    玉管處說，導演梁皆得透過多年拍攝完成紀錄片，呈現熊鷹求偶育幼、雛鳥成長至離巢的完整生命歷程，帶領觀眾看見熊鷹在台灣與原住民交織的獨特故事，另因近年颱風、極端降雨，也對熊鷹造成生存挑戰，盼藉此喚醒民眾對氣候變遷的關注與反思。

    「飛吧！熊鷹」紀錄片玉山專場，邀請南投鄰近國小學童觀影。（玉管處提供）

    「飛吧！熊鷹」紀錄片玉山專場，邀請南投鄰近國小學童觀影。（玉管處提供）

    「飛吧！熊鷹」紀錄片玉山專場，邀請南投鄰近國小學童觀影，傳達生態與保育觀念。（玉管處提供）

    「飛吧！熊鷹」紀錄片玉山專場，邀請南投鄰近國小學童觀影，傳達生態與保育觀念。（玉管處提供）

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