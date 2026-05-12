勤益科大串連坪林公園 太平中山路2段477巷將闢人行道

太平區中山路二段477巷路幅狹窄，行人與車爭道，立委何欣純向中央爭取經費，勤益科大將退縮校地闢設人行道。（記者陳建志攝）

台中太平區中山路二段477巷路寬只有7米，卻是勤益科技大學師生及民眾往來坪林森林公園的重要通道，行人經常與車爭道，險象環生。勤益科大為了解決過去軍營留下的廢棄土堤，自行退縮校地規畫人行道，在立委何欣純向內政部國土管理署爭取下，將斥資1千3百萬闢設人行道，提供民眾更安全的通行空間。

何欣純說，為了讓進出太平中山路二段477巷的人車，有更安全的通行空間，在勤益科大主動退縮校地下，將闢設2米的人行道，並將路寬由現在的7米拓寬為8米，感謝內政部國土管理署的支持，爭取到1300多萬的經費，其中82％由中央補助，勤益科大則負擔18％，讓工程順利推動。

請繼續往下閱讀...

何欣純說，這裡原本是生態保育區，感謝蔡耀頡議員、張玉嬿議員跟市府協調，讓環評順利通過，可以拆除原有的營區土堤，變成行人友善空間，未來會有無障礙設施，還有行人相關的標誌、標線，讓行人通行更安全。

勤益科大校長陳坤盛說，跟軍方爭取到營區作為校地後，一直想要改善靠近中山路二段477巷的土堤，這次退縮校地設置人行道，感謝教育局協助，還有何欣純立委爭取經費，未來步道除了綠帶，還會有相關的藝術建置，讓附近環境更優質。

附近龍大地社區管委會主委林麗雲說，這裡道路狹窄，過去民眾要去坪林森林公園還是中山市場，常常都要人車爭道，真的很危險，感謝何立委和勤益科大的協助，讓民眾有更安全、友善的通行空間，全力支持設置人行道。

中山里長閻泰利則擔心，人行道完工後，路邊無法停車，而若要將人行道延伸到中華國小，路寬恐不足。何欣純說，校地退縮後道路會更寬，停車問題將請市府交通局說明，至於二期工程還未定案，將依現地狀況調整。

立委何欣純（左1）向中央爭取經費，太平區中山路二段477巷闢設人行道，今天向民眾說明。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法