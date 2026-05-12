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    首頁 > 生活

    台美教育合作 高雄成愛荷華州大亞洲唯一實習據點

    2026/05/12 19:08 記者黃良傑／高雄報導
    愛荷華實習教師結束高雄教學之旅離情依依。（高市教育局提供）

    愛荷華實習教師結束高雄教學之旅離情依依。（高市教育局提供）

    愛荷華美籍實習教師深耕高雄12年，9名實習教師實習結束，搭機返回美國時離情依依，他們在台期間，致力提升學生英語學習興趣，也非常懷念在高雄擔任實習教師的點滴。

    高雄市教育局與美國愛荷華州立大學合作海外教育實習，今年邁入第13梯次，9名實習教師於今年3月12日來台，分別至高雄市9校進行8週教育實習。

    他們於教實習期間，曾前往田寮區田寮國中、新興國小辦理英語營隊，已於5月8日順利結束，實習教師們收穫滿滿，感謝在地實習學校師長的協助，也對離開高雄依依不捨。

    教育局表示，為了營造全英語學習環境，美國愛荷華州立大學推動海外教育實習，目前全球海外實習據點包括挪威、紐西蘭、厄瓜多、德國、波蘭及臺灣，高雄即為唯一的亞洲城市。

    據統計，自103年簽署備忘錄以來，已累計有62名愛荷華州立大學實習教師至高雄市學校教育實習，這項計畫不僅強化了英語教學環境，更在每一屆的交流中，讓台美友誼在校園裡萌芽茁壯。

    在竹圍國小美籍實習教師Anjali說，自己透過與老師協同教學，逐步熟悉班級經營，同時運用視覺化流程及互動活動，提升學生專注力與參與度，尤其與在地師生感情相當好，離情依依，讓自己相當難忘。

    鼓山國小Brelynn則表示，自己在實習期間，帶領學生結合自然發音、節慶文化與生活情境教學，透過圖片、遊戲與拼讀活動提升學生英語學習興趣，將會懷念在高雄擔任實習教師的日子。

    教育局表示，2026年秋季也預計有6名愛荷華州立大學實習教師至高雄進行教育實習，期待延續臺美合作及文化交流。

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