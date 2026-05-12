鐵花聚落景點消失殆盡 台東議員質疑縣府有計畫抹除原有風貌

台東市區有名景點「鐵花聚落」原有步道成了工地。（記者劉人瑋攝）

台東市區有名景點「鐵花聚落」，近年來許多內部場域一一消失，除了鐵花音樂聚落外，未來步道的攤販區、微光集全都消失或被移至附近他處。12日縣議員黃治維質詢時稱，台東著名景點已被有計畫消滅，此舉有害觀光。他表示，一切都是為了「台東博覽會」清出空間，民眾已懷疑許久，「去年就聽過了，想不到如今一切成真」。

黃治維質詢指出，鐵花村從原本的藝文特質走向商業化，本質上已完全改變，「遊客從都市前來台東不是為了看商業化的東西，而是有在地藝文特色的演出」，再者，就空間來看，新蓋建物距離太近，與一旁樹木相比更加高聳很有壓迫感，與原本設計圖相去甚遠，輕鬆的氛圍也消失，希望縣府能思索希望打造什麼樣的環境。

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黃並質疑，「為什麼縣府要消滅鐵花村？」去年就有民眾反映「縣府有計畫、一步步的消滅鐵花村」，當時自己不以為意，如今看來「的確如此，空間多騰出為了『台東博覽會』」，以往輕鬆寫意的空間與富有台東特色的手創攤販、表演都被挪到遠處，根本是觀光發展的反向。

黃治維表示，歐洲對於上百年老房極力維護，「當初以為縣府不會傻到消滅已有眾多遊客的鐵花村」、「屏東勝利新村也一樣保存舊房」，「現在已經消滅一半（鐵花聚落），不知未來會如何，應要結合博覽會，而非消滅鐵花只成就博覽會」。他希望縣府能「救起」鐵花原有風貌。

行政處長楊瑤華回應，未來整體稱「舊站特區」，先前所提市集近日會上標、成新市集，相信文化創生會在新市集保留。有局處長私下表示，無論是黃議員或縣府立場都無對錯可言，鐵花聚落「超過10年，的確也該有新的刺激」、「台東博覽會究竟吸引力有多少，只能靠結果呈現」。

去年起縣府啟動總面積約28公頃的舊站特區改造計畫，原星光市集已依契約於2月底完成階段任務撤離；微光市集預計4月底至5月中旬撤出；工區周邊街頭藝人展演點位也暫停受理。鐵道市集招商作業近日公告。該區域原為台鐵舊員工日式宿舍，但因無人看管、維修，多處朽化還被遊民多次引火燒盡，後有音樂聚落，步道旁有手創攤販，如今都成工地。

台東市區有名景點「鐵花聚落」原有步道成了工地。（記者劉人瑋攝）

台東市區有名景點「鐵花聚落」觀光客常拍照的「熱氣球燈籠」在工地內。（記者劉人瑋攝）

「台東博覽會」展館興建中。（記者劉人瑋攝）

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