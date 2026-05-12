計程車油價補貼5/13起登記 每車最高補助6千元

計程車油價補貼5/13起登記。（公路局提供）

受國際情勢影響國內油價攀升，為協助減輕計程車營運負擔及維持正常服務，交通部日前宣布計程車油價補貼措施，提供計程車加油每公升補貼5元，每車最高補貼6000元。交通部公路局今（12日）指出，將提前自明天5月13日起開放受理登記。

公路局表示，5月20日起實施的油價補貼措施，為分流初期登記人潮及申請案件，特別商請中油及台塑公司提前自5月13日起開放「既有優惠卡登記」與「新優惠卡申辦」兩種受理管道，駕駛朋友可提前辦理相關手續，自5月20日起，持已綁定登記的優惠卡前往加油，即可享受折讓優惠。

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登記申辦手續分為兩種，第一，尚未持有優惠卡者，可至中油及台塑公司指定加油站（中油141處；台塑563處）臨櫃申辦優惠卡，中油公司另額外提供線上申辦新優惠卡管道。

第二，已經持有優惠卡者，請駕駛選擇一家優惠卡辦理登記，才能享有折讓補貼，登記方式可至中油及台塑公司指定加油站（中油141處；台塑563處）臨櫃辦理。另中油公司同時提供1912客服專線，及線上登記兩種辦理方式。

公路局強調，補助措施申請期限至今年8月31日止，使用期限至今年12月31日止，請各位計程車駕駛一定要在期限前完成登記，並確認加油車號與優惠卡內登記車號相符，加油時才能享有折讓補貼。

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