淡江大橋通車祈福不揪地方 藍議員：新北負擔79億、交通部有失周延

交通部今（12）日舉行淡江大橋通車祈福，卻不邀請新北市府參與，引發批評。圖為淡江大橋未通車前狀況。（記者黃子暘攝）

交通部今（12）日舉行淡江大橋通車祈福，卻不邀請新北市府參與，公路局更在昨日遭市議員批評後，致電要求原本受邀的八里、淡水區長不要出席，讓民進黨新北市長參選人蘇巧慧也忍不住婉轉表態，希望交通部處事更周到。國民黨市議員也在市議會質詢砲聲隆隆，市議員陳明義、黃桂蘭、周勝考質疑，新北負擔79億元，並肩負下匝道後交通安全順暢、公共運輸服務等工作，難道不值得一個尊重？

陳明義批評，陳世凱在台中市議員任內無表現，上任交通部長就執掌海陸空運，他無法認同，但目前已有訛傳新北市要在橋上裝區間測速，要求交通局儘速澄清沒有區間測速、測速照相，「今天吵的都跟新北市沒關係，連祈福都不給我們去」。

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交通局長鍾鳴時澄清，目前是針對大貨車實施假日部分時段通行管制，取締時間、速度、重量違規。

黃桂蘭說，新北市負擔約3分之1的總經費，交通安全、公共運輸服務、沿線路口號誌調整監控都要新北市府「擦屁股」，地方期盼淡江大橋數十年，通車本應是皆大歡喜，交通部長卻忽視地方感受，不懂人情世故，應該下台；另外，如中央只在意快速道路主線順暢，而未考量地方交通負荷，車流可能回堵到淡水、八里市區變「大型停車場」，要求建立台64即時監控。

鍾鳴時回應，通車後預估有3成車流轉移至地方，不過狀況會依照實際通車後變化，後續需要持續監控、調整，快速道路由交通部自己的監控中心管理，但地方下匝道、市區道路仍要地方一起合作面對，市府會適時將地方交通衝擊反映給中央。

周勝考指出，新北花了79億元納稅錢，卻連一張門票都買不到，市長侯友宜接下來也沒有要參選了，政治色彩弱，代表市民受邀出席通車祈福不為過。

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