三班護病比明年520分階段上路 石崇良：或採醫學中心先行

衛福部長石崇良。（記者田裕華攝）

三班護病比已正式納入「醫療法」，但新法上路時間爭議不斷，總統賴清德今日宣示，新法將於明年5月20日起分階段上路。衛福部長石崇良表示，護理人力缺口不可能一次到位，考量偏鄉、小型醫院需要更長時間的緩衝，明年第1階段或許會朝向醫學中心先行，但實際做法會再與護理團體討論。

賴清德今日出席護理師節慶祝活動，致詞時公開宣示，目前「醫療法」部分條文已完成修正，並納入三班護病比，新法將從明（2027）年5月20日起分階段實施，另請衛福部成立「醫療人力研究精進小組」，就護理與其他醫療專業人力進行個別檢討，且護理相關委員會中，護理界佔比不低於三分之一。

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對於三班護病比分階段上路做法，石崇良於會後解釋，目前護理人力仍存在缺口，衛福部2025年底調查各醫院人力情況，發現急性一般病床若全面實施三班護病比，仍缺少3000至5000名護理人力。

石崇良說，就近期護理人力增補情況來看，今年3月份較去年同期增加約4900名護理人力，6成至6成5會在醫院服務，樂觀推估其中5成會在急性一般病床服務，即1年可增加約1500位護理人力，因此粗估明年年底勉強能把人力缺口補齊。

因此，石崇良表示，護理人力不可能全面性的一次到位，人力填補情況依據城鄉、醫療院所層級等因素會有所差距，因此後續分階段政策也會採取城鄉、醫療院所層級等作為分階段上路的依據，細節則會在「醫療人力研究精進小組」中的護理諮詢委員會中進行討論。

石崇良表示，所有政策討論都會涵蓋利害關係人，讓大家都能充分表示意見，如果利害關係人組成過於不平衡，反而不容易取得共識，會議也將缺乏代表性與恆平性，故護理諮詢委員會中會有三分之一的護理代表、三分之一的醫界代表、三分之一醫用者與學者專家共同討論。

此外，石崇良指出，這幾天團隊一直在討論三班護病比政策如何落地、減少衝擊，考量偏鄉、小型醫院需要更長時間的緩衝，明年第1階段或許會朝向醫學中心先行方向討論，衛福部也會持續思考如何透過健保或公務預算等方式，提供偏鄉醫院更高的護理費加成或政策協助，且政府該挹注的也一定會爭取。

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