澎湖縣教育產業工會反彈「研習綁考績」 教育處說明法源依據

澎湖縣國民中小學教師進修研習實施要點，115學年度正式上路。（澎湖縣政府教育處提供）

澎湖縣政府教育處今年頒布《澎湖縣國民中小學教師進修研習實施要點》，其中要求教師每學年度須完成一定研習時數，並將「未達研習時數」作為年終成績考核參考依據，可能吃鴨母（俗稱乙等）考績，澎湖縣教育產業工會提出抗議，教育處指出有法源依據。

澎湖縣教育產業工會表示，研習制度本應為支持教師專業成長之機制，然而教育處在無法源基礎下，卻將其轉化為具懲罰性的考核工具，形同以單一量化指標干預教師整體專業評價，嚴重扭曲教師考核本質，更侵害各校考核委員會獨立行使職權。

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高雄市教育局也曾推動過類似「研習綁考績」的措施，但經產業工會提出反應後取消。

工會提出訴求：立即撤回或修正「研習時數連動考績」規定；停止以研習作懲罰性或間接考績工具；重新啟動公開透明制度討論程序，納入教師實質參與；建立以專業支持為核心之合理進修制度，而非形式化時數管制。

對此，澎湖縣政府教育處表示，進修研習實施要點相關規定上路，主要在於持續支持教師專業成長，提升教學品質與學生學習成效，並非以研習時數作為懲罰性管理工具。至於外界關注研習綁考績，教育處強調，所訂內容授予學校一定裁量空間，並非僅以研習時數作為單一考量標準。且「教師法」第32條有明文規定教師除應遵守法令履行聘約外，應負有義務包含從事與教學有關之研究、進修。

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