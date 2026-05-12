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    首頁 > 生活

    南投幸福巴士月底新增3鄉鎮 年底全縣到位

    2026/05/12 16:57 記者張協昇／南投報導
    南投縣推動「幸福巴士」政策，預計年底前完成全縣13個鄉鎮市的幸福巴士建置。（資料照）

    南投縣推動「幸福巴士」政策，預計年底前完成全縣13個鄉鎮市的幸福巴士建置。（資料照）

    南投縣推動「幸福巴士」政策，目前已陸續在7個鄉鎮完成建置，針對陳淑惠等多位議員今（12日）在議會質詢時關切幸福巴士建置情形，縣長許淑華表示，本月將再新增埔里、信義、魚池3個鄉鎮的幸福巴士，今年底前將完成全縣13個鄉鎮市的幸福巴士建置，讓鄉親出門更便利。

    許淑華指出，南投有許多偏遠山區，很多地方連公車都到不了，雖然有台中地區的計程車加入服務，但偏遠路線業者仍不願意跑，因此幸福巴士是她上任後重要施政項目之一，縣府不僅投入大量時間，與中央監理單位協調，也舉辦地方說明會，積極尋找願意承接服務的廠商。

    許淑華說，縣府以幸福巴士填補客運路線不足、班次稀少等問題，實施幾年下來，鄉親反映普遍良好，且幸福巴士以服務為主，僅收取象徵性費用，多數鄉親都能接受，長輩還可使用敬老愛心卡搭乘。尤其過去許多家長或阿公阿嬤必須親自帶孩子上學，如今幸福巴士上路後，孩童可自行搭乘，減輕長輩負擔，縣府也採納議員建議，新增學生優惠票，希望民眾多加利用。

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