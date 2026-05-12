鷄籠中元祭「預告上蒼」 建醮啟動揭開活動序幕

傳承迄今已172年的「鷄籠中元祭」，今年由劉唐杜姓宗親會擔任主普，今天（12日）在基隆慶安宮舉行建醮前的啟動儀式「預告上蒼」。（基隆市政府提供）

傳承迄今已172年的「鷄籠中元祭」展現基隆深厚的文化底蘊與民間信仰，更是凝聚地方情感的共同文化記憶。今年由劉唐杜姓宗親會擔任主普，今天（12日）在基隆慶安宮舉行建醮前的啟動儀式「預告上蒼」，為丙午年鷄籠中元祭活動揭開序幕。

基隆市副市長邱佩琳出席儀式說，鷄籠中元祭不僅是基隆文化瑰寶，更是台灣重要的祭典活動，基隆市政府重視傳統文化的保存與發展，每年與各姓宗親會辦理活動，讓中元祭祭典不斷注入新活力。今日「預告上蒼」儀式的舉行，象徵著整座城市共同守護歷史、祈求平安。

請繼續往下閱讀...

文化觀光局副局長鄭鼎青指出，「預告上蒼」儀式遵循傳統古禮，由道長虔誠稟告玉皇大帝及天地眾神，即將啟建「鷄籠中元祭」醮典的時間與目的，象徵百年祭典揭開序幕，此一儀式不僅具有宗教意義，更蘊含深厚的文化傳承價值，是中元祭的重要環節；本次法會由基隆雷成壇擔綱主法，完整展現道教儀典的嚴謹程序與深厚文化，儀點中莊嚴肅穆宣讀預告上蒼疏文，預告之後鷄籠中元祭隆重醮典活動自上午8點展開，依序進行各項儀式，現場氣氛莊嚴場面隆重。

輪值主普的劉唐杜姓宗親會準備點心福食供民眾共享，旨在將上蒼賜福回饋地方，並將祭典所蘊含的慈悲祝福與祥和氛圍傳遞至民眾。

「鷄籠中元祭」在基隆慶安宮舉行建醮前的啟動儀式「預告上蒼」。（基隆市政府提供）

「鷄籠中元祭」今年由劉唐杜姓宗親會擔任主普，今在基隆慶安宮舉行建醮前的啟動儀式「預告上蒼」。（基隆市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法