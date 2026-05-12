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    港口國管制我國獲「高績效」全球第5 連2年「零留置」紀錄

    2026/05/12 17:01 記者黃宜靜／台北報導
    陽明海運所屬國輪「結明輪」；國輪示意圖。（圖由航港局提供）

    陽明海運所屬國輪「結明輪」；國輪示意圖。（圖由航港局提供）

    東京備忘錄（TOKYO MOU）於今年5月1日公告最新的港口國管制績效2025年報，交通部航港局表示，我國船旗國管理表現卓越，不僅獲評為「高績效（High Performance）」船旗國，在列入評比的66個國家中更榮登全球第5名，此成績再次刷新我國歷年最佳表現，船舶管理績效領先日本、德國、英國等海事大國，不只如此，國輪已連續2年達到「零留置」佳績。

    航港局說明，東京備忘錄為全球最重要的港口國管制（PSC）合作組織之一，旨在消弭次標準船所帶來的海事安全及海洋污染風險。由於我國位處東京備忘錄管制範圍，該評比成績最能具體體現國輪的管理效能。

    航港局指出，今年東京備忘錄首度將船旗國評比分類由以往的「白、灰、黑名單」更名為「高績效、中等績效、低績效」。評比標準不變，仍以船舶在會員國港口的檢查次數與被留置數為依據。國輪已連續2年於東京備忘錄地區達成「零留置（Zero Detention）」的佳績，而我國財團法人驗船中心（CR）也獲評為高績效名單，於106個船級協會獲得第9名的優異成績，顯示我國船舶監理制度已與國際標準接軌，並成為全球船舶監理的標竿國家。

    航港局局長葉協隆強調，海運對我國的經濟發展至關重要，航港局積極關注國籍船舶於全球海域航行安全及環保等議題，並持續推動國際海事組織（IMO）各項公約的內國法化，近年來更是偕同財團法人驗船中心（CR）推動國輪精進管理專案，針對航行敏感區域及高風險航線之船舶實施重點查核。

    葉協隆指出，另透過國際安全管理章程（ISM Code）評鑑制度，督導航商落實風險管理與企業責任，未來將持續攜手國內優良航商及驗船中心精進管理作為，朝「A到A+」目標邁進，共同提升國際海運市場競爭力。

    航港局檢查員登輪檢查。（圖由航港局提供）

    航港局檢查員登輪檢查。（圖由航港局提供）

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