台中「獨角仙生態公園」啟用 行人號誌也變身

交通局在獨角仙公園附近的路口的行人號誌，增設獨角仙的圖案。（市府提供）

台中市打造全國首座「獨角仙生態公園」已於11日啟用，由於整個公園都以獨角仙造型為主，交通局在公園附近的忠孝街與第三橫街口加裝特色行人號誌，原本的「小綠人」變身為獨角仙，提高行人對號誌變化的注意力，增加行人安全性。

交通局長葉昭甫指出，市府於東勢區打造的「獨角仙」主題生態公園，交通局為讓周邊交通設施與公園特色呼應，推出特色獨角仙行人號誌。原本大眾熟悉的「小綠人」華麗變身為Q版獨角仙，以充滿童趣的造型陪伴民眾過馬路。

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交通局表示，推動增設特色行人號誌燈，是希望藉由吸引停等紅燈的行人注意行人專用燈號，希望減少民眾穿越人行道時，因低頭使用手機，或其他不專心行為而忽略行人燈號的危險，此外，新增設的燈箱亦推播市府宣導標語，提醒用路人注意交通安全。

台中市特色行人號誌燈除近期推出歡迎的「史努比人行號誌燈」，還有會噴火的「恐龍」行人號誌及戴著墨鏡、滑滑板的「小狗」行人號誌燈。

交通局在獨角仙公園附近的行人號誌增設獨角仙的圖案。（市府提供）

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