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    首頁 > 生活

    淡江大橋通車再辦祈福 徐巧芯批陳世凱「政治作秀、逃避監督」

    2026/05/12 17:16 記者羅國嘉／台北報導
    徐巧芯批評，交通部陳世凱不敢來總質詢，是因為淡江大橋機車道設計正遭遇排山倒海的專業質疑。（記者塗建榮攝）

    徐巧芯批評，交通部陳世凱不敢來總質詢，是因為淡江大橋機車道設計正遭遇排山倒海的專業質疑。（記者塗建榮攝）

    淡江大橋今天通車，交通部未邀請新北市政府參與祈福活動，引發議員不滿。對此，國民黨立委徐巧芯批評交通部長陳世凱，通車大典早已辦完，今日重複辦理活動僅為「政治作秀」，她更質疑陳世凱藉故請假，逃避總質詢，無視淡江大橋機車道實寬僅剩1.5公尺、燈桿螺絲外露等重大安全缺失，甚至讓公路局發稿開戰路權團體，傲慢態度令人無法接受，要求部長應立刻回歸國會給予交代。

    徐巧芯發文說，身為交通部長，陳世凱不把心思放在重大建設的工程品質上，竟然把攸關民生的國家重大建設，當成個人政治作秀的舞台。淡江大橋通車本是美事一樁，但交通部與陳世凱的奇葩操作，卻把美事變傻事；而且今天明明是立法院最關鍵的交通組總質詢，是部會首長向人民報告的法定義務，身為交通部長不來國會接受民意代表的檢驗，竟然因公請假去跑地方行程，這是公然藐視國會，更是徹底的逃避監督。

    徐巧芯質疑，5月9日晚間交通部明明已經舉辦過大型通車典禮晚會，國家元首與行政首長皆已出席見證，既然通車大典已經完成，今日正式通車，交通部卻再度巧立名目，舉辦性質重複、流於形式的祈福揭牌活動，甚至刻意未邀請新北市政府與地方民代，事後更以「內部活動」敷衍帶過，如此缺乏溝通誠意的政治手段，連民進黨自家立委蘇巧慧都看不下去，公開重批交通部做事不周到、不圓滿。

    徐巧芯說，陳世凱不敢來總質詢，是因為淡江大橋機車道設計正遭遇排山倒海的專業質疑，原先承諾的2.5公尺機車道，扣除標線與路肩後，實際空間僅剩1.5公尺。橋上常有強陣風，若發生擦撞，實體分隔島將導致後方車流完全回堵，救護車輛根本無法進入，嚴重威脅機車族安全。

    針對網紅Cheap與火花羅質疑機車道護欄像刨刀、燈桿螺絲外露等安全性問題，交通部公路局不但未虛心檢討、實地會勘，今日竟大張旗鼓發布新聞稿點名開嗆，指控民間路權團體「造謠」。徐巧芯痛批，這種解決不了專業問題就解決提出問題者的傲慢態度令人無法接受，呼籲陳世凱立刻回到立法院，針對不合理的機車道設計向全台用路人交代。

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