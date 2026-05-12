稱「擔心跳票就投給賴清德」捲失言風暴 石崇良道歉了

衛福部長石崇良今為「三班護病比」失言風波道歉。（記者林志怡攝）

三班護病比上路時間近期引爆爭議，衛福部長石崇良在外界質疑總統賴清德政見跳票之際，失言稱「擔心跳票就再投給賴清德」，引發藍、綠立委批評，繼上午強調，新法一定會在賴清德任內上路後，今日下午石崇良對相關發言引發各界誤解或不適致歉。

賴清德2023年9月提出三班護病比2年入法的政見，國民黨立委王育敏等昨日質疑，如今衛福部規劃2028年5月才讓三班護病比入法正式上路，形同賴清德政見跳票，石崇良在立法院回應時稱，「如果怕跳票，再投給總統，他就一定會落實，只要沒有輪替的話，他一定會落實」，引發失言風波。

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對於相關爭議，今日總統賴清德出席護理師節慶祝活動公開宣示，三班護病比入法新制從2027年5月20日起分階段開始實施，且衛福部將成立「醫療人力研究精進小組」，希望改善護理師與其他醫療專業人員的人力情況，且在護理人力相關會議中，確保護理人員代表在小組會議中的比例不低於3分之1。

對於近期失言問題，石崇良在護理師節慶祝活動後表示，相信今天這樣的結果，大家會再把票投給賴總統，他一向比較心直口快，昨日在立院的發言，如果有講太快的地方，讓大家產生誤解或感到不舒服，「我跟大家抱歉」、「從今天總統的宣示，相信大家會再投他（賴清德）一次」。

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