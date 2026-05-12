頭前溪自行車道聯結車、砂石車與騎士共行 竹市府要求改善

新竹市頭前溪自行車道竟出現聯結車砂石車與自行車共行亂象，且出現道路封閉未告知情形。市府稱是經濟部的工程，已要求施工單位改善。（照片取自臉書社群貼文）

新竹市有網友在臉書社群「新竹大小事」發文稱，選舉到了，政治人物到處蹭熱度，但頭前溪自行車道因進行海水淡化工程施工；竟讓大人、小孩在公道五路大馬路上跟聯結車、砂石車共行，市府負責單位跟自來水施工單位都各自踢皮球；將民眾引到馬路上也沒任何指引、警示、區隔；置市民生死於不顧，已在1個月內目擊2次小孩騎在路緣不平路面險些摔倒、以及被大卡車鳴按喇叭，嚇到要摔倒，籲市府及施工單位不要等出事了，再來檢討。

市府養工處表示，網友投訴的頭前溪自行車道因施工封閉，導致自行車騎士需與大型車輛爭道情形，經了解該工程是經濟部水利署主導的「新竹海水淡化廠管線工程」，是重大水資源建設，不是由市府主導辦理，但涉及市民安全，市府已到現場了解，由於施工單位進行道路挖掘及改道作業，造成部分路段出現坑洞、路面不平整，且缺乏明確的自行車改道指引、夜間警示及安全區隔設施，已讓自行車友被迫與大型車共行，且有交通安全隱患，已請施工單位儘速改善。

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市府養工處表示，已請施工單位增設清楚的改道指示、夜間警示燈及安全防護設施，針對受損緣石及不平整路面先行辦理假修復與順平作業，若施工單位未能在期限內完成改善，將依《新竹市挖掘道路管理自治條例》規定連續裁罰，確保市民通行安全。

新竹市頭前溪自行車道竟出現聯結車砂石車與自行車共行亂象，且出現道路封閉未告知情形。市府稱是經濟部的工程，已要求施工單位改善。（照片取自臉書社群貼文）

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