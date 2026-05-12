花蓮大西瓜產季防賊！裝太陽能監視器 瓜農「手機巡瓜田」

瓜農楊火土（右）與白益豪老師（左）一起測試，確認手機就能巡視西瓜田，而且白天晚上都可以看到瓜田狀況，也讓瓜農安心不少。（東華大學能源科技中心提供）

花蓮大西瓜5月起從玉里開始陸續上市，西瓜產地都在秀姑巒溪、花蓮溪的溪埔地，大西瓜一顆市價5、600元以上，常有宵小偷瓜，然而就算想裝監視器也不可能拉線，鳳林及壽豐鄉的西瓜農在國立東華大學協助下完成不可能任務，就是在瓜田裝設監視器，讓瓜農「拿手機就能巡視西瓜園」！

鳳林鎮西瓜農「阿土伯」種西瓜已經30幾年，頭髮都花白的他從沒想過「人沒有到西瓜田，卻能看到瓜田狀況」，他說，2022年就與東華大學合作在瓜田裝監視器，但是網路訊號不太穩定，而且瓜田裡面不可能拉台電的市電，有這套系統後方便很多。

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合作的東華大學能源科技中心主任白益豪說，護瓜專案實施以來，協調過程中與瓜農、學生團隊及中華電信花蓮營運處不斷討論改進，發展出適合在地環境的智慧防盜模式，過去主要用電池交換，今年起改為電池交換、太陽光電除能暨網路兩種系統，白天透過太陽能板發電存入儲電電池，夜間也能持續提供監視器及中華電信通訊系統穩定電力，克服偏遠地區缺乏基礎電力設施的問題，也大幅提升監控系統穩定性與續航能力。

白益豪與參加國立東華大學社會責任行動中心、教學卓越中心推動的「VIP垂直整合專題課程」學生，一起走入西瓜田幫忙架設瓜田監控系統。參加的東華自然資源與環境學系學生陳琮崴說，在沒有電源供應的偏遠西瓜田如何配置系統，還要考量到西瓜田內毫無遮蔽，太陽直曬的高溫也考驗設備耐候性，需要現場調整，從中得到很多寶貴經驗。

壽豐鄉的瓜農也說，去年馬太鞍溪堰塞湖潰流，花蓮溪沿岸的瓜田有些被沖刷流失，但也有瓜田因為大量新的泥沙淤積，改善了瓜田保水性不足的問題，使得今年的大西瓜也比往年更沙、更甜、更好吃。

瓜農阿土伯楊火土（中）與白益豪老師（右）、學生陳琮崴（左）在瓜田診斷電池模組。（東華大學能源科技中心提供）

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