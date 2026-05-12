為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    強化台灣蔬菜科研與國際合作能量 亞蔬育種研究交流秀成果

    2026/05/12 16:47 記者劉婉君／台南報導
    亞蔬中心12日舉辦蔬菜育種研究交流與田間觀摩會。（圖由亞蔬提供）

    亞蔬中心12日舉辦蔬菜育種研究交流與田間觀摩會。（圖由亞蔬提供）

    強化台灣蔬菜科研與國際合作能量，亞蔬－世界蔬菜中心與農業部去年起攜手推動「蔬菜創新研究計畫（Vegetable Innovation Projects, VIP）」，今（12）日在亞蔬位於台南善化的總部舉辦蔬菜育種研究交流與田間觀摩會，展示最新研究成果，農業試驗研究機構、大專院校及種苗業界專家齊聚一堂，並交流應用趨勢。

    活動中展現亞蔬與農業部合作推動蔬菜創新研究的成果，透過跨領域合作與科技導入，持續推動高效、低碳且具韌性的蔬菜生產體系。田間觀摩會則展示多項蔬菜育種成果，聚焦番椒、番茄與瓜類等重要作物。其中，番椒釋出9個辣椒新品系，具備高色值、抗病、耐熱與高產等特性；番茄育種則針對高溫高濕環境下病害壓力，培育出10個不同抗病組合品系，將有助於維持品質並強化市場競爭力。

    活動亦結合「國際植物健康日」，探討植物健康與全球糧食安全議題。

    亞蔬夥伴關係副主任王雲平表示，VIP計畫已逐步展現成果，透過農業部與亞蔬的合作，台灣持續投入全球農業研究與糧食安全議題，並藉由國際訪問學者與研究合作機制，持續深化與各國科研機構的交流連結，面對全球局勢與氣候挑戰日益複雜，台灣在農業科技與永續發展上的投入，正扮演越來越重要的角色。

    亞蔬－世界蔬菜中心與農業部去年起攜手推動「蔬菜創新研究計畫」，12日舉辦蔬菜育種研究交流與田間觀摩會，展示最新研究成果並交流應用趨勢。（圖由亞蔬提供）

    亞蔬－世界蔬菜中心與農業部去年起攜手推動「蔬菜創新研究計畫」，12日舉辦蔬菜育種研究交流與田間觀摩會，展示最新研究成果並交流應用趨勢。（圖由亞蔬提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播