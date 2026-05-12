強化台灣蔬菜科研與國際合作能量 亞蔬育種研究交流秀成果

亞蔬中心12日舉辦蔬菜育種研究交流與田間觀摩會。（圖由亞蔬提供）

強化台灣蔬菜科研與國際合作能量，亞蔬－世界蔬菜中心與農業部去年起攜手推動「蔬菜創新研究計畫（Vegetable Innovation Projects, VIP）」，今（12）日在亞蔬位於台南善化的總部舉辦蔬菜育種研究交流與田間觀摩會，展示最新研究成果，農業試驗研究機構、大專院校及種苗業界專家齊聚一堂，並交流應用趨勢。

活動中展現亞蔬與農業部合作推動蔬菜創新研究的成果，透過跨領域合作與科技導入，持續推動高效、低碳且具韌性的蔬菜生產體系。田間觀摩會則展示多項蔬菜育種成果，聚焦番椒、番茄與瓜類等重要作物。其中，番椒釋出9個辣椒新品系，具備高色值、抗病、耐熱與高產等特性；番茄育種則針對高溫高濕環境下病害壓力，培育出10個不同抗病組合品系，將有助於維持品質並強化市場競爭力。

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活動亦結合「國際植物健康日」，探討植物健康與全球糧食安全議題。

亞蔬夥伴關係副主任王雲平表示，VIP計畫已逐步展現成果，透過農業部與亞蔬的合作，台灣持續投入全球農業研究與糧食安全議題，並藉由國際訪問學者與研究合作機制，持續深化與各國科研機構的交流連結，面對全球局勢與氣候挑戰日益複雜，台灣在農業科技與永續發展上的投入，正扮演越來越重要的角色。

亞蔬－世界蔬菜中心與農業部去年起攜手推動「蔬菜創新研究計畫」，12日舉辦蔬菜育種研究交流與田間觀摩會，展示最新研究成果並交流應用趨勢。（圖由亞蔬提供）

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