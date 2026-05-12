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    首頁 > 生活

    台南芒果盛產 陳亭妃籲提前布局外銷與產銷調節

    2026/05/12 16:27 記者王姝琇／台南報導
    台南芒果今年產量預估較往年平均增加3成。（記者王姝琇攝）

    台南芒果今年產量預估較往年平均增加3成。（記者王姝琇攝）

    台南芒果今年產量預估較往年平均增加3成，面對盛產期即將到來，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃今日邀農業部及地方相關單位開協調會，要求公部門就外銷布局、冷鏈物流、次級品去化及關稅議題提前因應。

    陳亭妃指出，芒果盛產若未妥善規畫銷售與外銷通路，恐造成市場失衡，政府應在產季前即啟動產銷調節與外銷規畫；針對農業部運費補助措施與實際產季不符，建議配合大量採收期調整專案外銷獎勵期間，有利農民與貿易商拓展國際市場。

    陳亭妃亦關切韓國對台灣芒果免稅措施僅至6月底，與台南主產季錯開恐影響出口競爭力，要求中央儘速協調延長優惠；並建議啟動加工收購機制，推動次級品加工與通路去化；另盼玉井農產冷鏈物流中心能於6月底先行試營運，協助儲運調節。

    南市農業局表示，今年台南芒果產量確實較去年大幅增長約8成，較往年平均增加約3成，全市種植面積達6853.6公頃，平均產量約達8萬噸；在外銷市場部分，近年來以日本占比約54.3％為大宗，未來將持續推廣，並分散單一市場波動風險。

    農業局說，因應今年芒果預計盛產，已提前啟動各項產銷調節與外銷整備工作，與農業部、各產區農會、貿易商及加工業者密切合作，盼透過外銷拓展、冷鏈調節、加工去化及市場分流等多元措施，穩定產銷秩序及市場價格，保障農民收益。

    玉井農產冷鏈物流中心預計9月完工，6月起將先啟動分級包裝與出貨作業，提升外銷競爭力，即便產量預計大增，對穩定價格與推廣外銷仍充滿信心。農業局強調，台南芒果不只是農產品，更代表農民長時間栽培的成果與台南農業品牌價值。

    台南芒果盛產，陳亭妃籲提前布局外銷與產銷調節。（圖由陳亭妃服務處提供）

    台南芒果盛產，陳亭妃籲提前布局外銷與產銷調節。（圖由陳亭妃服務處提供）

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