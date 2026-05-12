賴清德宣布三班護病比新制2027上路 邱慧洳批：看不見補人力誠意

立委邱慧洳，基層護理師要的是2分之1比例的委員會，不是「假民主的鳥籠委員會」，從賴清德的宣示中，完全看不出執政黨對護理人力增補的誠意。（資料照）

三班護病比正式入法，不過，衛福部擔憂人力不足，規劃2028年5月1日再行上路，引發爭論。總統賴清德今天宣示，三班護病比入法新制從2027年5月20日起分階段開始實施。對此，民眾黨立委邱慧洳說，從賴清德的宣示中，完全看不出執政黨對護理人力增補的誠意，她要求衛福部提出計劃先進行討論，不可以不跟護理團體溝通就逕自定案，她將持續監督。

邱慧洳指出，三班護病比兩年入法本來就是賴清德政見，但衛福部進度趨近於0，直到近日兩年大限將至，衛福部才匆匆忙忙找護理團體開會，更過分的是，在立法院8日三讀通過三班護病比入法後，衛福部還片面延緩兩年實施，把立法院三讀的法律與護理人員的吶喊自動消音。

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邱慧洳說，今天是護師節，賴清德因護理人員抗議聲浪，才拋出「明年520開始分階段實施」的說法，但她質疑，所謂分階段實施究竟如何實施？明年開始實施1％也算分階段嗎？這難道就是對護理人員的承諾？她重申，三班護病比現在就應該開始推動，不要再用話術掩飾跳票。

針對賴清德要求衛福部成立諮詢委員會，並規劃護理人員比例不低於3分之1，邱慧洳再次強調，基層護理師要的是2分之1比例的委員會，不是「假民主的鳥籠委員會」，從賴清德的宣示中，完全看不出執政黨對護理人力增補的誠意。

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