泰安施工便道不拆了！將轉型為景觀步道 串聯鐵道園區、舊山線

后里區泰安施工便道路基完整。（記者張軒哲攝）

水利署「大安大甲溪聯通管工程」將於6月底完工，施工期間斥資3千萬元闢建的台中后里區泰安施工便道原訂工程結束後拆除復原，但地方人士認為便道路基穩固，路線可串聯泰安鐵道文化園區與舊山線8號隧道，具備轉型觀光條件，爭取保留活化。台鐵今（12日）初步同意轉型為景觀步道，帶動泰安觀光發展。

今日立委楊瓊瓔團隊、市議員陳本添、邱愛珊邀集相關單位現勘協調，指出泰安施工便道只需增設欄杆、植栽、導覽指標及景觀優化整理，即可轉型為人行步道，成本遠低於重新開闢新路線。

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泰安里長謝學和表示，泰安施工便道景觀條件優越，沿途可遠眺山林與鐵道景致，是難得的天然步道路線，兼具休憩與觀光價值。

中區水資源分署表示，該便道土地為向台鐵公司有償租用，租期至今年底，工程完工後依契約內容，須拆除並恢復原貌後返還台鐵公司。當初為讓大型施工車輛安全通行，便道路基、排水及鋪面均依工程需求施作，總投入經費約3千萬元。

台中市觀旅局表示，初步規劃將保留上邊坡約4公尺寬空間作為人行步道，兩側再施作1.5至2公尺植栽綠美化，打造兼具安全與景觀的遊憩路廊。後續將與台鐵及相關單位協調土地使用與維管機制，爭取讓施工便道轉行景觀步道，成為泰安觀光新亮點。

楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益指出，若能打造為景觀步道，串起鐵道園區與8號隧道，形成完整散步廊帶，可望延長旅客停留時間，帶動周邊餐飲、農特產及地方經濟發展。

地方人士與相關單位會勘泰安便道。（記者張軒哲攝）

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