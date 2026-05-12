被好友嗆「泡麵加冰塊」是邪教 釣出一票貓舌頭力挺

泡麵示意圖。（資料照）

泡麵吃法可隨意搭配，相當方便。近來一名網友分享，他喜歡把冰塊與冰球加入正在烹煮的泡麵裡，認為這樣可以「降溫」，沒想到好友知曉此事後，竟嚇得直呼這種吃法根本是「邪教」，讓他感到有相當不解，貼文曝光後，意外釣出一票「貓舌頭」同好共鳴，引發網友熱烈討論。

據悉，該名網友10日在社群平台Threads分享這件趣聞，還附上一段實際執行「泡麵加冰塊」的烹飪過程影片，畫面顯示，被原PO放在鐵鍋內的泡麵，確實有許多冰塊與1個大冰球。原PO坦言，雖然好友無法理解自己的習慣，但他還是很喜歡這樣吃泡麵，同時也好奇詢問大家︰「大家煮泡麵都會加什麼？」

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該文一出，意外掀起不少網友共鳴，「我是直接拿電風扇架在旁邊」、「終於在這樓找到貓舌頭同溫層了」、「啊就不想吃這麼燙阿！我吃鍋燒意麵也會加冰塊」、「終於有人懂我了，身邊每一個人都說我是怪人，阿就很餓想馬上吃咩」、「我以為只有我會！水加少一點，煮完直接加冰塊進去，但我現在改加冷水了」。

另有無法接受的網友指出，「根本黑暗料理」、「這在我家是大罪」、「湯味道不會變很淡嗎」、「為何要這樣浪費瓦斯」、「我喜歡燙死我的溫度欸」、「泡麵不就是熱熱的才好吃嗎？」、「喜歡吃燙的人不能理解啊啊啊啊」、「基本上能加的都會加，但一定不是加冰塊」、「真心以為是邪教，但底下留言感覺是真的」。

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