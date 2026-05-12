為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    被好友嗆「泡麵加冰塊」是邪教 釣出一票貓舌頭力挺

    2026/05/12 19:53 即時新聞／綜合報導
    泡麵示意圖。（資料照）

    泡麵示意圖。（資料照）

    泡麵吃法可隨意搭配，相當方便。近來一名網友分享，他喜歡把冰塊與冰球加入正在烹煮的泡麵裡，認為這樣可以「降溫」，沒想到好友知曉此事後，竟嚇得直呼這種吃法根本是「邪教」，讓他感到有相當不解，貼文曝光後，意外釣出一票「貓舌頭」同好共鳴，引發網友熱烈討論。

    據悉，該名網友10日在社群平台Threads分享這件趣聞，還附上一段實際執行「泡麵加冰塊」的烹飪過程影片，畫面顯示，被原PO放在鐵鍋內的泡麵，確實有許多冰塊與1個大冰球。原PO坦言，雖然好友無法理解自己的習慣，但他還是很喜歡這樣吃泡麵，同時也好奇詢問大家︰「大家煮泡麵都會加什麼？」

    該文一出，意外掀起不少網友共鳴，「我是直接拿電風扇架在旁邊」、「終於在這樓找到貓舌頭同溫層了」、「啊就不想吃這麼燙阿！我吃鍋燒意麵也會加冰塊」、「終於有人懂我了，身邊每一個人都說我是怪人，阿就很餓想馬上吃咩」、「我以為只有我會！水加少一點，煮完直接加冰塊進去，但我現在改加冷水了」。

    另有無法接受的網友指出，「根本黑暗料理」、「這在我家是大罪」、「湯味道不會變很淡嗎」、「為何要這樣浪費瓦斯」、「我喜歡燙死我的溫度欸」、「泡麵不就是熱熱的才好吃嗎？」、「喜歡吃燙的人不能理解啊啊啊啊」、「基本上能加的都會加，但一定不是加冰塊」、「真心以為是邪教，但底下留言感覺是真的」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播