東部海域規模5.6地震屬獨立事件 未來一週不排除4至5餘震

今天下午2點53分台灣東部海域發生芮氏規模5.6地震。（圖由氣象署提供）

地牛翻身！今天下午2點53分台灣東部海域發生芮氏規模5.6地震，最大震度4級，中央氣象署表示，這起深度不深，全台普遍有感，研判屬於獨立事件，未來一週可能出現規模4至5的餘震，民眾應多加留意。

根據中央氣象署資訊顯示，今天下午2點53分發生芮氏規模5.6地震，地震深度22.9公里，震央位於台東縣政府東北方66.8公里，位於台東東部海域，最大震度台東縣長濱、花蓮縣富里4級，南投縣、雲林縣、彰化縣地區最大震度3級，高雄市、嘉義縣、台南市、台中市等地區最大震度2級，屏東、桃園、新竹縣市、新北、台北等地區最大震度1級。

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氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，今天下午2點53分發生芮氏規模5.6地震，深度22.9公里，震央位於台東外海，深度不深，因此全台普遍有感，近震央地區震度可達4級，往外圍擴散的地區也有達到3級。其中近震央處震度達4級、搖晃持續數秒鐘、感受明顯，震度達3級地震區域也搖晃達到10幾秒鐘。

陳達毅表示，氣象署在地震發生10.5秒鐘，針對台東、花蓮發布國家級警報，距離震央比較遠的花蓮北部、台東南部民眾有機會在感覺震動前就收到警報，至於在近震央處的地區，則是可能警報跟搖晃同時抵達。

陳達毅說明，這起地震成因主要為菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞所致，該區域為呂宋島弧，呂宋島弧每年會以7公分的速度向西北往歐亞大陸板塊靠近，當該板塊往西北靠近碰撞到陸地時就會發生地震，因此此次地震屬於碰撞型地震，因此震央深度不會像過去隱沒帶地震，出現震央較深的情形；由於深度較淺、規模較大，因此全台灣有感搖晃。

陳達毅續指，從過去50年歷史地震紀錄來看，該區域地震活動活躍，這起地震發生位置偏花蓮南段、台東北段，研判屬於獨立事件，提醒民眾未來一週小心規模4至5的餘震，特別須留意山區可能因地震導致土石鬆軟，出現落石的情形。

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