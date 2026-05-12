淡江大橋「結構安全監測系統」 可測加速度、風速、風向、攝影

淡江大橋今天正式通車。（記者吳亮儀攝）

淡江大橋在今天（12日）上午11時30分正式開放通車，許多民眾搶先上橋體驗。淡江大橋人行道、自行車加起來寬達5公尺，相當安全且景觀極佳。許多民眾發現，橋上多處有設置「淡江大橋結構安全監測系統」，可監測橋梁的加速度、風速、風向、攝影。

淡江大橋造型特殊，橋長920公尺、主跨距450公尺，且塔高達211公尺，是目前世界上主跨距最長的單塔不對稱斜張橋，位於淡水河口，屬嚴重腐蝕環境，為了確保達到120年耐久性年限，鋼筋混凝土、結構鋼材及鋼索均採用防蝕材料，並採多重保護系統。

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淡江大橋完工後，交通部公路局建置即時監測系統，24小時連續監測橋塔、鋼結構變形及鋼索受力情形，此外，已規劃於淡江大橋淡水端匝環道內設置橋梁管理中心，執行橋梁檢測、搶修及養護等工作。

今天起淡江大橋通車後，當監測數據超過系統設定的警戒值及管理值時，監測系統將以燈號顯示告知監控人員，以利進行管制措施，提高系統管理效率及安全性，因應緊急狀況。

走在淡江大橋人行道、自行車道上時可發現，橋上有多處設置「淡江大橋結構安全監測系統」，也標註可監測橋梁的加速度、風速、風向、攝影。公路局人員也提醒，不要觸碰這些監測系統。

淡江大橋橋面多處有設置橋梁監測系統。（記者吳亮儀攝）

淡江大橋橋面多處有設置橋梁監測系統。（記者吳亮儀攝）

淡江大橋造型特殊，橋長920公尺、主跨距450公尺，且塔高達211公尺，是目前世界上主跨距最長的單塔不對稱斜張橋。（記者吳亮儀攝）

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