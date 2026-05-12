公幼教保員薪資沒跟上代理教師釀轉職潮 新北教育局將建議中央改善

彭佳芸指出，中央照顧代理教師權益，提出年資敘薪制度，不過辛苦的公幼教保員待遇也值得關注。（記者黃子暘攝）

照顧好教職人員，有助提升學子教育品質，不過職類待遇差別也可能造成人才流動。新北市議員彭佳芸質詢指出，代理教師與特教助理員待遇提升後，已有公幼教保員留意到，如轉任代理教師，薪資可提升約1萬至1.5萬元，此因素已開始影響教保員轉職，籲市府提出公幼教保員待遇提升、行政減量等配套措施進而留才。教育局長張明文說，待遇為全國一致性，市府將根據議員建議反映中央，另新北有提供金額不多的簡單表揚獎金，願研議增加獎勵。

彭佳芸指出，中央照顧代理教師權益，提出年資敘薪制度，不過辛苦的公幼教保員待遇也值得關注；教保員除了教職以外，仍有行政填報、下班後可能要處理親師溝通等工作，盼公幼教保員待遇提升，市府也可自行提出久任獎勵金與福利機制，並且比照歐美，朝「教職零加班」目標逐步邁進，透過科技行政減量、非同步溝通機制、數位化作業等面向進行制度改善。

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張明文說，議員反映出基層困境，因教保人員屬暫雇人員，待遇約是3萬多，而代理老師如年資足夠，可能拿到4萬元的待遇，願根據議員建議向中央反映薪資差異；新北市有辦理表揚活動，服務滿10年的教保員約有1000元獎金，金額不多，願討論增加獎勵額度與項目。

張明文也表示，行政減量是市府的目標，陸續導入AI等科技數位轉型，部分系統適用於幼兒園部分，例如親師溝通聯絡目前正推行數位化。

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