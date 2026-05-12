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    首頁 > 生活

    高雄敬老卡搭公車扣點衝擊高用量長輩 陳其邁：可先扣199買吃到飽

    2026/05/12 15:40 記者王榮祥／高雄報導
    黃文益關切敬老卡搭公車七月開始扣點後，會影響兩千多位高用量長輩搭車意願。（記者王榮祥翻攝）

    黃文益關切敬老卡搭公車七月開始扣點後，會影響兩千多位高用量長輩搭車意願。（記者王榮祥翻攝）

    高雄敬老卡今年7月起從每年1200升級為每月600點，但搭公車從原本不扣點改為要扣點，粗估約2423位搭公車高用量長輩會受影響，市長陳其邁今指出，經內部討論後，初步會規畫鼓勵兩千多位長輩先扣199點買吃到飽，就不用擔心點數被扣完。

    市議員黃文益今指出，以今年2月為基準，共發出457596張敬老卡，實際使用約26萬張，其中5.1萬位長輩會搭車，每張卡號平均使用15次。

    黃文益根據去年統計資料顯示，每個月搭公車超過600元的長輩約2423人，佔搭車人數約4.8%，今年七月搭公車開始扣點後，點數被扣完可能會影響這兩千多位長輩，建議扣點達到一定額度後就不再扣點。

    陳其邁答詢說，內部已針對此問題討論過，如果是高度使用的兩千位長輩，規劃鼓勵長輩持敬老卡先扣199點購買吃到飽，這樣就不用擔心點數被扣完。

    副市長李懷仁補充，敬老卡搭公車調整方案分兩部分，非市區公車將調整為一段扣8點、兩段扣16點，跟市區一致，可解決7到8百位長輩困擾，還有千餘位常在市區搭公車的長者，會鼓勵他們先扣199點購買吃到飽，這樣就不用擔心點數被扣完。

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