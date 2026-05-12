污水變綠金！國輻中心研發新型「智能」催化劑 將廢水變燃料

國家同步輻射研究中心攜手澳洲科廷大學，成功開發出新型催化劑，大幅提升硝酸鹽轉成氨的效率，參與的研究團隊成員，儼然是綠氨能源轉型的科研新銳，右起為國輻中心博士黃詩晴、林玉茹、彭俊國，以及台大博士生游湘君。（圖由國輻中心提供）

污水也能變綠金！廢水中的硝酸鹽若未經處理，排入大自然會造成污染，但經催化處理可轉換成具使用價值的氨（NH3），惜複雜電化學過程難以提升產能；國家同步輻射研究中心攜手澳洲科廷大學，成功開發出新型催化劑「反鈣鈦礦結構之三元銅鈷氮（CuNCo3）」，大幅提升轉換效率與穩定性，為廢水治理與綠色氨能源轉型帶來重大突破，研究成果於2月12日發表國際頂尖期刊《先進材料》（Advanced Materials）。

國科會國家實驗研究院轄下的國輻中心說明，硝酸鹽還原反應是一個多步驟、複雜的電化學過程，不僅反應速度慢，還易受副反應干擾。此外，傳統催化劑在反應過程中常出現結構不穩或副產物累積的致命傷，導致氨的產率與選擇性難以提升。

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國輻中心指出，跨國團隊打破傳統方式，首度設計出「三元銅鈷氮」的反鈣鈦礦結構的催化劑，是利用銅與鈷之間的特殊電子交互作用，當硝酸鹽分子靠近時，催化劑表面的鈷原子會立刻智能切換「自旋狀態」，藉此產生高度活性的鈷位點，改變硝酸鹽的吸附方式，使反應更易進行，進而降低能量門檻並加快生成氨的速度。

結果證實，新型催化劑展現了近乎完美的效能，首先是卓越的能源利用效率，在低電壓、低能耗的條件環境下，它對氨的生產效率達到100％；其次是它能以極快的運作速度，將高濃度的硝酸鹽持續穩定地輸出大量的氨；最後是耐久性，即使經過長時間的連續運轉測試，依然保持高穩定性。

國輻中心博士林彥谷表示，為了深入理解研究的反應機制，團隊首度運用「台灣光子源｣與設在日本｢SPring-8同步加速器光源｣的台灣光束線，執行｢先進原位臨場監測技術」，即時追蹤催化反應，成功證實｢鈷原子智能切換自旋性｣的核心作用。

國輻中心表示，該研究不僅為硝酸鹽轉化綠氨技術提供了高效、穩定的催化劑架構，更開創了透過調控金屬自旋態，來優化電催化反應的新思路。未來可望為解決工業廢水中的硝酸鹽污染問題，提供環保解決方案，並推動綠色氨能的能源轉型，為電催化領域注入嶄新動能。

國輻中心空照圖。（圖由國輻中心提供）

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